Scheuer: Bald nur noch wenige Städte über Stickoxid-Grenzwert

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) rechnet mit einem raschen Durchbruch im Kampf gegen die Stickoxid-Belastung in Deutschland. "Wir hatten 2016 noch 90 Städte, in denen die Grenzwerte überschritten wurden, 2017 waren es noch 66", sagte Scheuer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagsausgaben). "Ich bin davon überzeugt, dass die Zahl der Städte schon sehr bald in den einstelligen Bereich kommt."

Insbesondere eine intelligente Verkehrslenkung könne dazu beitragen, die Luftverschmutzung "schnell und nachhaltig" zu vermindern. Aber auch alternative Antriebe und die Dieselbus-Nachrüstung seien wesentliche Bausteine. In Hamburg treten an diesem Donnerstag erstmals in Deutschland Diesel-Fahrverbote in Kraft. Sie gelten auf zwei kurzen Abschnitten zweier stark befahrener Straßen im Stadtteil Altona. Scheuer kritisierte die Entscheidung des Senats. "Das Ziel heißt: Keine generellen Fahrverbote", sagte der CSU-Politiker. Der Bund unterstütze die Städte mit seinem Sofortprogramm `Saubere Luft` dabei, die Grenzwerte einzuhalten.

