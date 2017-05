Scherzer & Co: Insider schlagen kräftig zu!

Liebe Leser,

bei der Kölner Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co. AG kam es im Wonnemonat Mai zu insgesamt 5 Aktienkäufen durch die beiden Vorstandsmitglieder Dr. Georg Issels und Hans Peter Neuroth.

Das Gesamtvolumen der Zukäufe lag bei knapp 100.000 Euro. Augenscheinlich reichte dieser Einsatz bereits aus, um Bewegung in den Aktienkurs zu bringen. Denn von 2,33 Euro kletterte der Kurs in dieser Woche auf etwa 2,60 Euro. Sonstige fundamentale Nachrichten, die zum Aufschwung beigetragen haben, gab es in diesem Zeitraum meines Wissens nicht. Da bewahrheitet sich wieder einmal die alte Börsen-Weisheit: Geht der Vorstand mit gutem Beispiel voran, ist ihm das Vertrauen der Anleger sicher.



Datum Verkäufer Kurspreis Aggregiertes Volumen 22.5.2017 Hans Peter Neuroth 2,36 € 11.779,07 € 22.5.2017 Georg Issels 2,36 € 11.800,00 € 18.5.2017 Georg Issels 2,33 € 20.970,00 € 12.5.2017 Hans Peter Neuroth 2,35 € 28.198,34 € 09.5.2017 Hans Peter Neuroth 2,38 € 23.800,00 €

Ein Beitrag von Mark de Groot.