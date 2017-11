Schenken Sie Schutz! Kampagne der UNO-Flüchtlingshilfe zum Schutz vor dem lebensbedrohenden Winter

Bonn (ots) - In Berlin stellt die UNO-Flüchtlingshilfe dienationale Kampagne "Schenken Sie Schutz" zum bevorstehenden Wintervor. Mit Plakaten, Anzeigen und im Internet wird dazu aufgerufen, dieFlüchtlinge vor der lebensbedrohenden Winterkälte zu schützen."Für viele syrische Flüchtlinge wird dies der siebte Winter inFolge sein. Für Millionen Geflüchteter wird dieser Winter auch zumÜberlebenskampf. Durch die extreme Kälte, den Schnee und die schwerenRegenfälle müssen sie in Zelten und Notunterkünften in Orten wie demBekaa-Tal im Libanon oder in zerstörten Häusern im Nordirak und inSyrien leben", so der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, PeterRuhenstroth-Bauer.Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) ist wegender knappen finanziellen Mittel für die Unterstützung der fast 15Millionen syrischen und irakischen Flüchtlinge und Binnenvertriebenein der Region weiterhin sehr besorgt. Nur ein Viertel der Familiendürfte ausreichend Unterstützung für die Vorbereitung auf den Wintererhalten. Der UNHCR geht von bis zu vier Millionen Menschen aus, dieextrem gefährdet sind und dringende Hilfe benötigen, um für denkommenden Winter angemessen gerüstet zu sein. Aus heutiger Sicht wirdjedoch nur jeder Vierte von ihnen die Unterstützung erhalten, diebenötigt wird. Der Hilfsbedarf ist groß.Die UNO-Flüchtlingshilfe, der nationale Partner des UNHCR, willdeshalb mit seiner Kampagne "Schenken Sie Schutz" auf dielebensbedrohliche Situation der Flüchtlinge in der Region des NahenOstens hinweisen. "Wir können alle etwas tun. Mit einer finanziellenUnterstützung für den UNHCR wird den Geflüchteten vor Ort mitWinterkleidung, Thermodecken, Heizöfen gezielt geholfen. Danebenwerden Zelte und andere Unterkünfte wärmeisoliert und repariert", soRuhenstroth-Bauer.Über die Internetseite www.uno-fluechtlingshilfe/schutz kann derUNHCR sicher und einfach online unterstützt werden.Pressekontakt:Dietmar Kappe - Tel. 0228-90 90 86-41 -kappe@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuell