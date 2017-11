Schematherapie: Wie eigene ungünstige Verhaltensmuster und Gefühle therapeutisch gewandelt werden können

--------------------------------------------------------------Dossier Schematherapiehttp://ots.de/FwUuI--------------------------------------------------------------München (ots) - In der Kindheit wird unsere eigene Persönlichkeitangelegt. Wenn wichtige emotionale Grundbedürfnisse nicht gestilltwerden, kann es zu ungünstigen Verhaltensmustern kommen. Diese könnensich in psychischen Störungen äußern, darunter fallenPersönlichkeitsstörungen wie Borderline oder Narzissmus sowiechronische Depressionen oder Angststörungen. Mittels derSchematherapie von Jeffrey Young können diese Ursprünge in derKindheit erkannt werden. Im zweiten Schritt steht die Veränderung deseigenen Verhaltens und der Einstellungen zu den Situationen imVordergrund. Das Besondere an der Schematherapie ist darüber hinausdie Gestaltung der Beziehung zwischen Therapeut und Klient. DerTherapeut übernimmt nach Analyse für die Dauer der Therapie dieRolle, welche beispielsweise in der Kindheit negativ besetzt war undwandelt durch sein gegenteiliges und dadurch passendes, einfühlendesVerhalten die ungünstigen Erinnerungen um. Dies gilt sowohl fürambulante als auch für stationäre Therapie.Ein "maladaptives Schema" ist ein dauerhaftes, ungünstigesVerhaltensmuster, das in der Kindheit oder Jugend erworben wurde.Ursache dafür ist das dauerhafte Fehlverhalten vonErziehungsberechtigten oder einflussreichen Personen im Leben desKindes oder Jugendlichen. Ein solches Schema ist ein Bündel anMustern von Gefühlen, Gedanken, Erinnerungen und Körperempfindungen.Dieses steuert dann das Verhalten in einer bestimmten Situation.Solche "Lebensfallen" können sich entweder auf sich selbst oder dieBeziehungen zu anderen Personen beziehen. Das gezeigte Verhalten iststarr und hat wenig mit der konkreten Situation, die eigentlichabläuft, zu tun. Durch diese Schemata wird eine gesunde psychischeEntwicklung quasi unterbunden.Eine zweite Schema-Herkunft entsteht aus überhöhter Fürsorge inder Kindheit oder Jugend. Die dahinter stehenden negativen, sichwiederholenden Ereignisse, die zu Überbehütung führten, lassenVerhaltensmuster entstehen. Diese fühlen sich zwar für denBetroffenen "richtig" an, sind aber für ihn und Außenstehende Ursachevon Leid und schwierigen zwischenmenschlichen Beziehungen. In beidenFormen entstehen Bewältigungsstile, die in drei Formen vorkommen:"Sich-Fügen / Erdulden", "Überkompensation" und "Vermeiden".Ein Beispiel: Arnes Eltern haben ihn in der Kindheit ausberuflichen Gründen oft alleine zuhause gelassen, bevor er dafür reifwar. Er entwickelte starke Ängste und "klammert" als Erwachsener nunan seiner jetzigen Familie, weil er Angst hat, verlassen zu werden.Seine Partnerin und ihre gemeinsamen Kinder fühlen sich dadurch inihrem täglichen Leben eingeengt und kontrolliert. Mittels derSchematherapie konnte Arne die Ursache für seine Ängste erkennen undlernt nun Stück für Stück Verhaltensweisen, um im Alltag dieBeziehungen loszulassen. Seitdem geht es der Familie im Miteinanderbesser.Jeffrey Young arbeitete heraus, dass bestimmte Erlebnisse dann imspäteren Leben "Schema-Modi" auslösen. Dabei unterscheidet erzwischen dysfunktionalen sowie gesunden Kind- und Erwachsenen-Modi.Ziel der Therapie ist es, die gesunden Modi zu fördern, um dasglückliche Kind oder den zufriedenen Erwachsenen zu stärken.Verschiedene therapeutische Ansätze helfen dem Klienten, dieUrsprünge der Muster zu erkennen, und neue Verhaltensweiseneinzuüben.Ansprechpartner Presse:Ulrike PropachKommunikationsmanagementTel. 08342 - 91 83 471Mobil 0178 - 41 55 391presse@therapie.deAnsprechpartner therapie.de:"pro psychotherapie e.V."Dipl.-Psych. Fritz PropachLandwehrstr. 3580336 MünchenTel. 089 - 72 99 75 36psyche@therapie.dewww.therapie.deOriginal-Content von: pro psychotherapie e.V., übermittelt durch news aktuell