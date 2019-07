Unterföhring (ots) -- Dritte und letzte Staffel der bitter-süßen Dramedy mit SarahJessica Parker in der Hauptrolle- Ab 20. August auf Sky Atlantic HD und parallel abrufbar auf SkyTicket, Sky Go und über Sky Q- Staffeln eins und zwei ab 31. Juli auf Sky Box Sets über SkyTicket, Sky Go und über Sky Q auf AbrufFrances (Sarah Jessica Parker) und Robert (Thomas Haden-Church)gehen ihre eigenen Wege und stellen fest, dass sie trotz allerEigenständigkeit stärker miteinander verbandelt bleiben alsangenommen. Die dritte und letzte Staffel der HBO-Dramedy "Divorce"ist ab 20. August immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen zusehen und steht parallel dazu auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Qauf Abruf bereit. Staffeln eins und zwei stehen ab 31. Juli auf SkyBox Sets ebenfalls über Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abrufbereit.Über "Divorce":Mit dem Start der dritten und letzten Staffel von "Divorce"begleiten wir Frances (Sarah Jessica Parker) und Robert (Thomas HadenChurch), durch ihren langen Abnabelungsprozess. Beide versuchen zwarein voneinander unabhängiges Leben zu führen, doch durch die beidengemeinsamen Kinder sind sie noch immer emotional miteinanderverbunden und in täglichem Kontakt. Frances hat nicht nur ihrewichtigste Künstlerin an die Konkurrenz verloren, sondern auch ihreGalerie, die ausgebrannt ist. In dem Stadtteil Inwood, im Norden vonNew York City, hat sie eine Wohnung gemietet und versucht nun einenNeuanfang - beruflich und privat. Doch die Karriere als Galeristinscheint in weite Ferne gerückt und Frances muss sich einen "normalen"Job suchen. In Henry (James Lesure) findet Frances einen liebevollenund unterstützenden Freund, trotzdem scheut sie sich ihn als ihrenLiebhaber zu präsentieren. Währenddessen gestaltet sich die Beziehungzwischen Robert und Jackie (Becki Newton) immer schwieriger, wasnicht nur an den Schwangerschaftskomplikationen liegt, die Jackie ansBett fesseln.Scharf beobachtet, authentisch, mit pointierten Dialogen undvoller beißendem Humor ist die von der Britin Sharon Horgan("Catastrophe") entwickelte HBO-Serie ein berührendes, krasses,humorvolles und wahrhaftiges Porträt eines Ehepaares, das nach einemverletzenden Rosenkrieg versucht, freundschaftlich verbunden zubleiben. An Parkers Seite zeigt Thomas Haden Church ("Sideways","Verrückt nach Steve") sein besonderes komödiantisches Talent."Divorce" wurde von der Britin Sharon Hogan entwickelt und produziertvon Alison Benson, Aaron Kaplan, Sarah Jessica Parker und LizTuccillo ("Sex and the City"), Letztere fungierte auch alsShowrunner.Facts:Originaltitel: "Divorce", Dramedyserie, 6 Episoden, je ca. 30Minuten, USA 2019. Regie: u.a. Adam Bernstein, Wendey Stanzler.Serienschöpfer: Sharon Horgan. Showrunner: Liz Tuccillo. AusführendeProduzenten: Alison Benson, Aaron Kaplan, Sarah Jessica Parker, LizTuccillo. Darsteller: Sarah Jessica Parker, Thomas Haden Church,Molly Shannon, Talia Balsam, Charlie Kilgore, Becki Newton, TracyLetts, James Lesure, Dominic Fumusa.Ausstrahlungstermine:Staffel drei ab 20. August 2019, dienstags um 20.15 Uhr,wöchentlich zwei Episoden, wahlweise auf Deutsch oder im Original aufSky Atlantic HD sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q aufAbruf. Staffel eins und zwei ab 31. Juli 2019 auf Sky Box Sets überSky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren derneuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - DasLied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B."Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie"Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia". Alle Serien sind sowohl inDeutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüberhinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abrufbereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. 