Scheeres: Keine Alternative zu Landesgesellschaft für Schulbau

Berlin (ots) - Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres hat ihrePläne für die Sanierung und den Neubau von Schulen in der Stadtverteidigt.Aufgrund der wachsenden Schülerzahlen würden in den kommendenJahren mehr als 30 Schulen gebaut, sagte die SPD-Politikerin amDonnerstag im rbb-Inforadio. Deshalb bedürfe es einer besserenAbstimmung: "Wir müssen gemeinsam mit den Bezirken neue Strukturenschaffen."Nach dem Willen des Senats sollen die Bezirke nur noch Sanierungenbis zu einer Summe von 5 Millionen Euro verantworten. Den Restübernehme eine neue Landesgesellschaft für Schulbau, betonteScheeres. An ihr führe kein Weg vorbei. "Wir müssen schneller planenund schneller bauen. So wie das in den letzten Jahren gelaufen ist,kann das nicht mehr funktionieren."Die neue Landesgesellschaft soll neue Kredite aufnehmen und damitdie Schuldenbremse umgehen können. Die Opposition lehnt den Plan abund spricht von "Schattenwirtschaft".Scheeres widersprach dem im rbb-Inforadio: "Das ist eineScheindebatte, über irgendwelche Tricks zu reden. Wir müssen doch einInteresse daran haben, dass unsere Schulen in Schuss kommen, dassunsere Kinder gute Lernbedingungen haben, und da müssen wir eben denWeg verfolgen, der möglich ist."