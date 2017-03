"Schecks Bücher": in 100 Büchern um die Welt / SWR Fernsehen, WDR 5 und Die Welt präsentieren Denis Schecks Literaturkanon für das 21. Jahrhundert

Baden-Baden (ots) -100 Wochen, 100 Bücher, ein Kanon - das SWR Fernsehen, WDR 5 undDie Welt schaffen die Plattform für einen neues literaturkritischesProjekt der Gegenwart: Denis Schecks Literatur für das 21.Jahrhundert. SWR Moderator Denis Scheck stellt dafür in 100wöchentlichen Episoden unter dem Titel "Schecks Bücher" seinepersönlichen wichtigsten Werke der Weltliteratur vor. Den Auftaktmacht er mit Astrid Lindgrens "Karlsson vom Dach". "Schecks Bücher"startet am 24. März online auf www.swrfernsehen.de/lesenswert und imRadio um 10:05 Uhr in WDR 5 sowie am 25. März in Die Welt. Außerdemist die Rubrik zum Kanon am 6. April um 23:15 Uhr in derLiteratursendung "lesenswert" im SWR Fernsehen zu sehen."Karlsson auf dem Dach" - anarchistischer Auftakt eines wildenKanons "100 Hinweise auf 100 Bücher, die gleichermaßen Lust aufsLesen machen und bei denen Märchen neben Krimi, Fantasy neben Comic,Science Fiction neben dem Parzival des Wolfram von Eschenbachstehen." - das ist das Projekt, das Denis Scheck mit seinem Kanon fürdas 21. Jahrhundert verfolgt. Woche um Woche wird derLiteraturkritiker Werke ins Scheinwerferlicht rücken, die im Gedrängeder 90.000 jährlichen Neuerscheinungen außer Acht zu geraten drohen."Zu den schönsten Spielen der Kultur zählt die Kanondebatte. DieFrage nach dem Kanon befeuert immer wieder die Gemüter und stellt dieKernfrage der Tradition aufregend neu. Es ist Zeit für einen neuenKanon, weil sich die Lebensbedingungen in den letzten 20 Jahrengrundlegend verändert haben. Ich möchte deshalb einen 'wilden' Kanonnahebringen. Einen Kanon, der weder Sprach- noch Genregrenzenrespektiert", so der Literaturkritiker. In der ersten Episode stellter einen Klassiker einer Autorin vor, die zu Beginn vielerLeserbiographien steht: Astrid Lindgrens "Karlsson vom Dach". Erzeigt dabei, wie anarchistischer Humor - neben vielen anderenVorzügen - einen Text zur Weltliteratur qualifiziert, der fürLeserinnen und Leser jeden Alters relevant ist.Literaturkritiker und Moderator Denis ScheckDenis Scheck wurde 1964 in Stuttgart geboren und lebt heute inKöln. Er studierte Germanistik, Zeitgeschichte undPolitikwissenschaft in Tübingen, Düsseldorf und Dallas, arbeitete alsliterarischer Agent, Übersetzer und Herausgeber (u. a. von MichaelChabon, Robert Stone, Harold Brodkey, Ruth Rendell, David FosterWallace) und freier Kritiker. Von 1996 bis 2016 war erLiteraturredakteur im Deutschlandfunk. Er hat diverse Sachbücherveröffentlicht, zuletzt, zusammen mit Eva Gritzmann: "'SolonsVermächtnis' - Vom richtigen Zeitpunkt im Leben" (Berlin Verlag,2015). Seit über zehn Jahren ist er Moderator von "druckfrisch" (DasErste). Seit September 2014 moderiert Denis Scheck die Sendung"lesenswert" und das "lesenswert-Quartett" im SWR Fernsehen. SeitSeptember 2016 moderiert er außerdem das SWR Kulturmagazin"Kunscht!"."Schecks Bücher"Ab 24. März online auf www.swrfernsehen.de/lesenswert und im Radioum 10:05 Uhr in WDR 5Am 25. März in "Die literarische Welt", Beilage der Zeitung DieWeltAm 6. April, 23:15 Uhr, in "lesenswert" im SWR FernsehenDer Bewegtbild-Clip zu "Schecks Bücher" darf eingebettet werden.Verwendung honorarfrei im engen inhaltlichen, redaktionellenZusammenhang mit genannter SWR Produktion. Anfragen zum Downloadlinkbitte an daniela.kress@swr.dePressefotos zum Download unter www.ard-foto.dePressekontakt:Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800, Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell