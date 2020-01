Scheckheftpflege ohne Heft / Digitales Serviceheft sorgt für mehr Transparenz / Club kritisiert befristete und komplexe Zugänge für freie Werkstätten (FOTO)

München (ots) - Der Stempel für die routinemäßige Wartung oder einhandgeschriebener Eintrag zu einer Reparatur: In Zeiten der Digitalisierung istdas klassische Serviceheft ein Auslaufmodell. Mit Ausnahme von Opel bietenbereits alle deutschen Hersteller eine elektronische Version des Serviceheftsan, das digital beim Hersteller hinterlegt ist. Außerdem bietet etwa die Hälfteder ausländischen Marken einen solchen Service. Das hat eine Untersuchung desMobilitätsclubs ADAC ergeben.Im digitalen Serviceheft werden alle Wartungen und teils auch Reparaturen desAutos sowie die jeweiligen Kilometerstände gespeichert. Das beiGebrauchtwagenkäufen weit verbreitete Phänomen des Tachobetrugs wird durch diedigitale Speicherung der Daten erschwert. Auch verlorene Servicehefte gehörenmit der digitalen Version der Vergangenheit an. Da Einträge von Verbrauchern undWerkstätten nicht löschbar sind, entsteht mehr Transparenz für Autokäufer.Für freie Werkstätten bedeutet das digitale Serviceheft jedoch einenMehraufwand: Sie müssen sich auf die unterschiedlichen Systeme verschiedenerHersteller einstellen. Der ADAC begrüßt die gesetzliche Regelung, wonach derZugang zum digitalen Serviceheft für freie Werkstätten, die Fahrzeuge nachHersteller-Vorgaben reparieren und warten, unentgeltlich möglich ist. Der Clubkritisiert aber, dass freien Werkstätten der Zugang häufig nur für wenige Tagegewährt wird und bei länger dauernden Arbeiten sowie nachträglichen Korrekturenaufgrund einer Gesetzeslücke doch Kosten anfallen können.Aus Sicht des ADAC sollten alle Hersteller das digitale Serviceheft anbieten.Die Service-Historie und der aktuelle Service-Bedarf sollten für Kunden undWerkstätten jederzeit kostenfrei einsehbar sein, idealerweise auch im Menü desInfotainment-Systems. Freie Werkstätten sollten fehlerhafte Einträge innerhalbeiner bestimmten Frist kostenfrei bearbeiten können - Einträge sollten generellauch nicht aufwändiger sein als beim klassischen Scheckheft. Außerdem sollten esalle Hersteller ermöglichen, dass Werkstätten auch wartungsunabhängigeReparaturen im digitalen Serviceheft eintragen können.Verbraucher sollten bei Reparaturen und Wartungsarbeiten in der Werkstatt immernachfragen, ob die Tätigkeiten im digitalen Serviceheft eingetragen werden undsich eine digitale Kopie des Eintrags zu Hause abspeichern. Beim Kauf einesGebrauchtwagens sollte sich der Käufer einen vollständigen Auszug des digitalenServicehefts zeigen und bei der Übergabe des Fahrzeugs aushändigen lassen -idealerweise wird die Aushändigung des Auszugs im Kaufvertrag bestätigt.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7849/4506377OTS: ADACOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell