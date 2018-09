Schavan fordert tiefgreifende Veränderungen innerhalb der katholischen Kirche

Berlin (ots) - Die ehemalige Bundesbildungsministerin AnnetteSchavan (CDU) hat am Dienstag im Inforadio vom rbb die Fälle vonsexueller Gewalt in der katholischen Kirche als schwerwiegendenVertrauensbruch bezeichnet.Zudem forderte Schavan Veränderungen innerhalb der Kirche: "DieBedingungen für den Machtmissbrauch, für den Gewissensmissbrauch,dürfen nicht so gut sein, wie sie anscheinend bislang waren. Esbraucht tiefgreifende Veränderungen, die das Klima in der Kircheanders werden lassen als es in der Vergangenheit war."Weiter sagte Schavan, bei der Aufklärung von Missbrauchsfällenhabe die Kirche zu stark die Frage in den Vordergrund gestellt: Wieschützen wir die Kirche? Schavan betonte, wenn Kardinal Marx nun voneiner Wende spreche, dann müsse das auch heißen: "Wenn Vorwürfe dasind, dann geht es [...] überhaupt nicht darum, die Kirche zuschützen, sondern sich der Opfer anzunehmen, Opfer zu schützen, sichmit deren Situation zu beschäftigen. Das ist die Wende."Schavan verteidigte die katholische Kirche im Inforadio gegenVorwürfe, die Kirche sei an einer Aufklärung nicht interessiert:"Dann hätten sie die Studie nicht in Auftrag geben brauchen."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell