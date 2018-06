Hamburg (ots) - Nachdem sie 2014 bekannt gab, dass sie anBrustkrebs erkrankt sei, zog sich Susanne Uhlen (63) aus demShowgeschäft zurück. Trotzdem gewährte sie nun in Neue Post (EVT.20.6.) einen Einblick in ihr neues Leben. Ein Leben für denTierschutz.Von der Schauspielerei hat sie sich endgültig verabschiedet. "Nach50 Jahren finde ich, es reicht. Es war für mich auch nie so, dass ichdas Bad in der Menge brauchte, den Applaus, das war nicht die Luft,die ich zum Atmen brauchte." Vor die Kamera möchte sie nie wieder."Die Leidenschaft war einfach weg und dann ist es nur noch ein Job.Mein Mann hat sich gewundert. Der hat mich nach einer Weile gefragt:'Sag mal, fehlt dir denn gar nichts? Bereust du es denn gar nicht?'Und ich antworte: Überhaupt nicht! Nicht eine Sekunde habe ich Reueempfunden." Ausschlaggebend für diesen Wandel war auch ihreBrustkrebserkrankung. "Das war die Zäsur in meinem Leben, sonst wäreich wahrscheinlich noch weiter in diesem Hamsterrad geblieben undhätte weitergearbeitet. Aber die Krankheit war eine starke Zäsur, diemich sehr geprägt hat. Was aber auch viel Gutes hatte, denn nurihretwegen habe ich mich gefragt: Was machst du mit den letztenJahren, die du noch hast? Wir werden alle nicht jünger. Also stelltesich die Frage: Willst du das so weitermachen oder willst du etwasändern?"Die Antwort auf diese Frage, fand Susanne im Tierschutz. "Jetztkümmere ich mich endlich nur noch um die Tiere! Ich habe mich schonimmer für den Tierschutz eingesetzt, aber durch einen Zufall bin ichauf die Projekte der Welttierschutzgesellschaft (WTG) aufmerksamgeworden", erzählt Susanne Uhlen. "Es war ein langer Prozess, nichtmehr die Augen vor dem Elend zu verschließen. Zudem wollte ich vondem Glück, das ich ein Leben lang hatte, etwas zurückgeben."Hinweis für Redaktionen: Den vollständigen Beitrag gibt es in NeuePost Nr. 26, ab Mittwoch 20. Juni 2018 im Handel. Abdruck honorarfreibei Nennung Quelle Neue Post.Über Neue PostNeue Post ist DAS Celebrity Weekly mit dem Fokus auf Prominente,Adel und Ratgeber. Die große Nähe zu Musik- und TV-Stars sowie besteKontakte zu den europäischen Königshäusern zeichnen das Magazin aus,exklusive Interviews und aufwändig recherchierte Hintergrundberichtesind seit 70 Jahren das Erfolgsgeheimnis. Neue Post bezieht Stellungund bietet den aufgeschlossenen Leserinnen ab 55 Jahren jede MengeStoff zum Mitreden. Bewegende Geschichten über echte Menschen sowieGesundheit, Food mit Star-Koch und TV-Moderator Horst Lichter, Mode,Beauty und Reise runden das redaktionelle Konzept ab. Neue Posterscheint mittwochs zu einem Copypreis von 1,79EUR, die verkaufteAuflage beträgt 502.016 (verk. Auflage IVW I/2018).Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.com/https://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Neue Post, übermittelt durch news aktuell