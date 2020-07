Ismaning (ots) - Wenn's mal wieder stressig wird: Vermeiden Sie unnötigen Druck und tanken Sie auf! Mit den richtigen Tricks bekommen Sie einiges in den Griff. Endlich entspannt leben - 5 Tipps von Saskia VesterWarum brauchen wir Entspannung? Stress ist leider die Krankheit unserer Zeit. Wir sind jederzeit erreichbar, müssen immer mehr in immer weniger Zeit bei hoher, gleichbleibender Qualität erledigen. Dabei kommen Körper und Geist deutlich zu kurz. Oftmals merken wir es zunächst gar nicht: Nachts mit den Zähnen knirschen oder aufeinanderbeißen, die Schultern nach oben ziehen - wenn wir unter Stress sind, spannen wir oft unbemerkt die Muskeln an. Einen Gang zurückschalten, um zu relaxen, ist meistens nicht drin. Die Folge: Verspannungen und Schmerzen münden nicht selten in Überforderung. Das muss nicht sein. Genau darum sind Entspannungstechniken so wichtig. Sie können muskuläre Verspannungen lösen und balancieren Geist und Körper wieder aus. Saskia Vester hat für Zeiten, in denen alles geballt kommt, fünf effektive Tipps, die ihr da durch helfen und mit denen sie auch zwischendurch, im Alltag, oder Zuhause gelernt hat, ruhiger zu werden und sich schneller zu erholen:Tipp 1Nie den ganzen Tag sitzen - immer wieder zwischendurch aufstehen, durchatmen und laufen. Treppen gehen, statt den Aufzug nehmen!Tipp 2Trinken - und zwar wirklich zwei bis drei Liter reines, ungesprudeltes Wasser pro Tag.Tipp 3Magnesium-Diasporal einnehmen - täglich. So bleibt der Magnesiumhaushalt auf dem Niveau, das der Körper braucht, um wichtige Funktionen ausüben zu können. Leidet jemand wie ich unter Migräne, sollte die Zufuhr höher sein!Tipp 4Raus in die Natur! Wenn möglich, einmal am Tag einen Spaziergang an der frischen Luft machen - und sei es nur zum Einkaufen oder zur S-Bahn zu Fuß zu gehen. Das Auto bleibt, wenn möglich, stehen.Tipp 5Entspannungssport wie Yoga, Pilates oder auch progressive Muskelentspannung - am besten feste Zeiten oder einen Partner einplanen - sonst finden sich zu schnell Ausreden.Star-Steckbrief: Saskia VesterSaskia Vester wurde 1959 in Saarbrücken geboren. Nach Abschluss ihrer Ausbildung an der Neuen Münchner Schauspielschule spielt sie nun bereits seit 1981 Theater. Parallel dazu wirkt sie in zahlreichen Kino- und TV-Filmen sowie in Fernsehserien mit. 1985 veröffentlichte Vester ihren ersten Roman Pols Reise. Sie erhielt den Bayerischen Fernsehpreis und den Grimme-Preis sowie den Deutschen Fernsehpreis als Ensemble für ihre Rolle der Kristin Bender in der Serie KDD DAUERDIENST. Zu Saskia Vesters Arbeiten zählen u.a. die Kommissarin Carola Jensen in der Reihe Anwalt Abel, die Reihe Der Schwarzwaldhof, Die Dienstagsfrauen, Marie fängt Feuer, diverse Tatorte und Polizeirufe und zahlreiche Spielfilme wie z.B. Wer küsste den Doc?, Das Glück klopft an die Tür und Mutter auf der Palme. Auch wirkte sie in einigen Kinofilmen mit: Almanya - Willkommen in Deutschland. Aktuell spielt sie die Hauptrolle in der ARD Reihe Das Kindermädchen: Mission ...Factsheet MagnesiumDie DGE empfiehlt 300-400 mg Magnesium pro Tag. Die Praxis: Laut Nationaler Verzehrstudie II nimmt jeder Vierte zu wenig Magnesium zu sich. Senioren, Diabetiker, Schwangere, Stillende haben häufig einen erhöhten Magnesiumbedarf. Auch Sportler und Gestresste müssen sehr auf ihren Magnesiumhaushalt achten.Symptome der Unterversorgung: Wadenkrämpfe, Muskelverspannungen und -zucken, Konzentrationsschwäche, Reizbarkeit.Studien belegen: Auch Migräne-Patienten leiden oft an Magnesiummangel. Auch Herzrhythmusstörungen können dadurch begünstigt werden. Der Wirkstoff entscheidet! Empfehlenswert: Präparate mit organischem Magnesiumcitrat. Dieser körpereigene Baustein kann besonders gut aufgenommen werden und ist schnell aktiv. (z.B. enthalten in Magnesium-Diasporal, Apotheke). Infos unter: http://www.diasporal.dePressekontakt:Protina Pharm. GmbHc/o WEDOpress GmbHAngelika LempSossenheimer Weg 5065824 SchwalbachTel.: +49 6196/9519968Fax: +49 6196/9519970Mail: angelika.lemp@wedopress.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/79747/4639468OTS: Protina Pharmazeutische GmbHOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell