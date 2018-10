Hamburg (ots) -Bekannt wurde Sabine Kaack schon 1983 mit der Familienserie "DieseDrombuschs". Heute tourt sie mit einem Ohnsorg-Theaterstück durchNorddeutschland. Im Gespräch mit Meins (EVT 17.Oktober) fordert siemehr Wertschätzung für die Frauen ihres Alters und macht sich fürmehr Zusammenhalt unter Frauen stark.Frauen 50plus werden nicht genug wertgeschätzt, findet SabineKaack. "Die Wirtschaft macht einen großen Fehler, wenn sie diefachliche und menschliche Kompetenz der Frauen weder nutzt nochschätzt. Wir sind doch eine Bereicherung auf allen Gebieten! WirFrauen 50plus dürfen uns nicht aufs Abstellgleis schieben lassen!Auch finanziell nicht, es ist ein Skandal, dass Frauen immer nochweniger verdienen als Männer."Doch vielen Frauen würde das Selbstvertrauen fehlen, sich dagegenaufzulehnen. Sabine Kaack weiß: "Man braucht eisernen Willen undDisziplin. Wir müssen einfach weiterhin zusammenhalten und starksein, damit wir unsere Ziele erreichen. Und wer sich alleingelassenfühlt, braucht Unterstützung. Ich coache auch teilweise bei mir aufdem Land einige Frauen, die ein bisschen Hilfe nötig haben. Das machtmir unglaublich viel Spaß."Auch Sabine Kaack hat sich vor ein paar Jahren einen Coachgenommen und kennt die Schwierigkeiten, die Frauen bevorstehen. "Manbraucht Mut, weiterzumachen, wenn es nicht mehr so läuft, wenn mansich nicht mehr beachtet fühlt, auch von Männern und in Sachen Liebe.Das Leben ist unglaublich schön, aber nicht immer einZuckerschlecken. Und je älter man wird, desto mutiger sollte man andas Leben herantreten. Wichtig ist auch, sich nicht demotivieren zulassen. Man braucht viel positive Energie und Kraft fürsÄlterwerden."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMeins (EVT 17. Oktober). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Meinszur Veröffentlichung frei.Über MeinsMeins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, derenLebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wiesie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eineattraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinemeigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzeptfür Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauftenAuflage von 108.254 Exemplaren (IVW I/2018) einen festen Platz imMarkt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten überProminente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Communitysind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen"Wir-Gefühl".Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Meins, übermittelt durch news aktuell