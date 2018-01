Hamburg (ots) - In einer Geschichte im neuen stern über dieMissbrauchsvorwürfe gegenüber Dieter Wedel äußert sich auch dieSchauspielerin Renan Demirkan, die mit dem Regisseur beim "GroßenBellheim" zusammengearbeitet hat. "Ich wollte immer nur mit meinerArbeit gefallen, nie mit meinem Geschlecht gefällig sein, gegen keinGeld oder gegen keine Rolle der Welt. Aber das muss frau aushaltenkönnen, sowohl finanziell als auch als Künstlerin", so Demirkan.Sie habe nie anders sein können, erzählt sie weiter. So habe sieschon als Neuling im Geschäft dem "Playboy" viel Geld abgeschlagen,weil sie, trotz Nacktszenen mit Udo Lindenberg im Film "Super", sichnicht als Wichsvorlage fotografieren lassen wollte, oder habe esabgelehnt, in der Riesensuite - mit Sauna und allem Drum und Dran -zu übernachten, die ein Hamburger Produzent für ein Vorsprechengebucht hatte.Das Dreisteste sei ihr, so Demirkan weiter, nach ihrer GoldenKamera passiert, "als ein Münchener Filmmagnat mich auf seinen Schoßzerrte und mir ins Gesicht grinste: Na, dann wollen wir mal was fürdeine Karriere tun! Ich hätte ihn fast angespuckt, bin aufgesprungenund war weg."In vielen Situationen, erklärt Demirkan, sollte es ihr Glück sein,als "schwierig" zu gelten. "Auch bei Wedel. Jedoch lügt er, wenn erdie Vorwürfe abstreitet. Und wenn er dies auch noch eidesstattlichtut, ist es definitiv ein Meineid! Seine Handlanger achtetenpeinlichst genau darauf, dass er stets mit ausreichend'stimulierender Auswahl' an Komparisinnen und Schauspielerinnenversorgt war".Pressekontakt:Sabine Grüngreiff,Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468,gruengreiff.sabine@guj.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell