Hamburg (ots) -Zum dritten Mal spielt Marianne Sägebrecht die warmherzige Beda imKinofilm "Pettersson und Findus" (jetzt im Kino). Im Gespräch mitMeins (EVT 19.9.) spricht die sympathische Urbayerin überKörperlichkeit und Frauenbilder.Was sich für Marianne Sägebrecht im Alter verändert hat, ist, wiesie die Liebe lebt. "Eher als Seelenverschmelzung ohneKörperlichkeit", beschreibt sie. "Sex darf kein Muss sein. Es istanmaßend, das zu sagen. Die Leidenschaft für einen Menschen mussnicht körperlich gelebt werden. Ich brauche im Alter keinen Sex ohneLiebesbeziehung, um mich lebendig zu fühlen." In ihrem Freundeskreishabe sie einige tolle Männer - aber da sei alles rein platonisch.Marianne Sägebrecht ist eine leidenschaftliche Genießerin: "Ichbin ein runder Mensch, bewusst heiter und püttnisch. Und ich kannsehr gut kochen!" Mit ihrem Körper ist die Schauspielerin vollkommenim Reinen. "Ich sage immer: Man soll nicht gegen seinen Typusangehen. Es gibt Gazellen, Athletinnen und die Putten wie mich." IhreRundungen hat die Bayerin nie als Bürde empfunden. "Ich liebe meinenBusen!"Mit Low-Carb-Diäten kann die Schauspielerin wenig anfangen: "Wennich so dünne Frauen sehe, die sich immer kasteien und die schönstenSachen auf ihrem Teller mit der Gabel von links nach rechts schieben,finde ich das furchtbar", sagt sie. "Die lassen Kohlenhydrate weg,Fette wie Öle - dabei ist das so wichtig!"Über andere Frauen würde Marianne Sägebrecht dennoch nichtlästern. "Frauen, die über andere Frauen schlecht sprechen, entbehrenetwas tief im Herzen - das lässt sie keine Großzügigkeit empfinden.Neid ist eine offene Wunde. Wir Frauen sollten uns gegenseitig ehrenund loben!", findet die Schauspielerin.Dazu gibt es auch allen Grund, hat sich doch das gesellschaftlicheFrauenbild stark geändert, findet Marianne Sägebrecht. "Frauen nehmensich heute alles, was sie wollen. Gut so! Warum soll eine ältere Fraunicht einen jüngeren Liebhaber haben?" Weiter freut sich die Bayerin:"Mit den Wechseljahren dreht sich die Natur zu unseren Gunsten:Frauen fühlen sich toll und stark - und die Männer suchen unserenSchutz. Ob wir bei unseren Partnern bleiben, entscheiden heute wirFrauen."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMeins (EVT 19.9.). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Meins zurVeröffentlichung frei.