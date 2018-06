Hamburg (ots) -Mit ihrer Rolle als Leonardo DiCaprios Ehefrau in "The Wolf ofWall Street" wurde Margot Robbie bekannt - damit schien ihr Schicksalin Hollywood als sexy Blondine besiegelt zu sein. Doch Robbie hatandere Pläne, als sich auf einen einzigen Typus festzulegen. In ihremaktuellen Film "Goodbye Christopher Robin" (ab 7.6.) spielt sie einedistanzierte Mutter, die ihrem Sohn nicht die Aufmerksamkeit schenkt,die er sich wünscht. Mit MADAME (EVT 6.6.) spricht Margot Robbie überihren Karrierestart und Rollenklischees.Radikale Entscheidungen fallen Robbie scheinbar nicht schwer. Mit17 Jahren zog sie allein nach Melbourne, um Schauspielerin zu werden."Ich greife einfach impulsiv zu, wenn sich eine Gelegenheit bietet.Ich konnte es eben nicht erwarten, als Schauspielerin zu arbeiten.Meistens denke ich eine Entscheidung nicht durch, sondern springeeinfach ins kalte Wasser. Das ist eher unbedarft, nicht selbstbewusstoder mutig." Von Australien aus schaffte sie es in die USA, erhieltschnell eine Rolle in DiCaprios Film. Dennoch gelang es Robbie, inkeine Schublade gesteckt zu werden. "Ich wusste, ich möchte so vieleunterschiedliche Rollen wie möglich spielen. Dafür musste ich Schrittfür Schritt das Bild, das die Öffentlichkeit von mir hatte, ändern.Also wählte ich den Weg des größten Widerstands. Wenn ich mich miteiner Rolle zu sicher gefühlt habe, habe ich sie abgelehnt. Nicht soeinfach für eine Schauspielerin am Karriereanfang. Nur wenn ich Angstvor einer Rolle habe, weiß ich: Das ist die richtige für mich."Inzwischen arbeitet Robbie zusätzlich als Produzentin, auch ummehr Kontrolle zu erlangen. "Als Schauspielerin ist man nur eines vonvielen Rädchen im Getriebe. Man kommt erst an das Set, wenn ganzviele kreative Entscheidungen schon getroffen wurden. Ich will inalle Prozesse involviert sein und mehr künstlerische Verantwortungübernehmen", so Robbie.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMADAME (Nr. 7/2018, EVT 06.06.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleMADAME zur Veröffentlichung frei.Über MADAMEMADAME ist das Mode- und Luxusmagazin der etablierten liberalendeutschen Upper Class. Ein Magazin für anspruchsvolle undkonsumfreudige Leserinnen, die unabhängig vom Alter Wert auf Qualitätund intelligente Unterhaltung legen und exklusive Marken lieben. DieThemen von MADAME sind die ihrer Leserinnen: Mode & Schmuck, Beauty &Wellness, Kunst & Kultur, Reise & Design. Die Redaktion überzeugt mitopulenten Modestrecken, hintergründigen Essays und Reportagen sowieexklusiven Interviews - "sophisticated luxury since 1952". MADAMEerscheint monatlich mit einer verkauften Auflage von 91.535Exemplaren (IVW I/2018). Madame.de - der schönste Luxury Guide imNetz - präsentiert die Marke erfolgreich digital.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, MADAME, übermittelt durch news aktuell