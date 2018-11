Hamburg (ots) -Nach 24 Jahren hat Hannelore Hoger die Rolle der "Bella Block"aufgegeben und kann sich nun ihrer Freizeit widmen. Langeweile kommtdabei jedoch nicht auf. Im Gespräch mit Meins (EVT 14. November)erzählt die Schauspielerin von ihren Wünschen, ihren Plänen und wieihr Leben jetzt aussieht."Ich habe in meinem Leben immer sehr viel gearbeitet, war stetsunter einem gewissen Druck. Der lässt jetzt langsam nach, obwohl ichtrotzdem noch eine ganze Menge mache. Langeweile ist ein Fremdwortfür mich" verrät die ehemalige "Bella Block"-Darstellerin, die nochgroße Pläne hat. "Ich gebe Lesungen, spreche gerade das neue Buch'Mittagsstunde' von Dörte Hansen als Hörbuch ein und könnte mirvorstellen, vielleicht am Theater mal wieder Regie zu führen."Zur Entspannung malt die Film- und Theaterschauspielerin. "Esmachte mir zwar Spaß, die 'Bella Block' zu spielen, aber dasintensive Arbeiten mit Körper und der Seele, wie ich es beim Theatererlebt habe, kam für mich zu kurz. Ich bin ein sehr emotionalerMensch, und wenn ich kein Ventil habe, meine Gefühle wie beim Theaterauszuleben, wird es kompliziert."Im Rückblick auf ihr bisheriges Leben kann Hannelore Hoger sowohlvon glücklichen, als auch negativen Zeiten berichten. "Neben vielentollen Glücksmomenten gab es auch negative Phasen. SchmerzhafteTrennungen im Privaten und Entscheidungen im Beruf, die wehtaten",sagt sie. "Ich habe immer hart gearbeitet und freue mich nun aberauch über den Luxus, mehr Zeit für mich zu haben. Das genieße ich."Einen Wunsch hat die Theaterregisseurin aber noch: "Noch einmalverlieben - wäre schön, wenn es klappt."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMeins (EVT 14. November). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Meinszur Veröffentlichung frei.Über MeinsMeins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, derenLebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wiesie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eineattraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinemeigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzeptfür Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauftenAuflage von 110.280 Exemplaren (IVW III/2018) einen festen Platz imMarkt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten überProminente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Communitysind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen"Wir-Gefühl".Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Meins, übermittelt durch news aktuell