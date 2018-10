Hamburg (ots) -Seit zwei Jahren ist die Schauspielerin Gerit Kling in zweiter Ehemit dem Potsdamer Vermögensberater Wolfram Becker (57) verheiratet.Was sich verändert hat und warum sie in dieser zweiten Ehe soglücklich ist, verrät der neue "Rote Rosen"-Star im Gespräch mitMeins (EVT 31. Oktober)."Meine erste Ehe war sehr auf Respekt aufgebaut, ich habe viel vonmeinem Mann gelernt", erzählt Gerit Kling. "Aber die echteHerzenswärme, die habe ich erst jetzt mit meinem zweiten Mann. Dasist eine zwischenmenschliche Ebene, ein Verständnis, das man nicht inWorte fassen kann. Und da ist ein ganz großes Miteinander, ein WIR,das ist mir so wichtig."Auch im Berufsalltag sind Gerit Kling und Wolfram Becker ein Team."Mein Mann ist Vermögensberater, hat aber zusätzlich mein Managementübernommen, sodass wir uns auch beruflich noch mehr verzahnen könnenund er mich auch auf Tournee begleiten kann. Das ist natürlich eingroßes Glück."Gerit Kling hat ihren Mann Wolfram erst spät kennengelernt. "Ichdenke, in der zweiten Hälfte des Lebens wird man gütiger und auchtoleranter dem anderen gegenüber", sagt sie. "Aber auch eine neueBeziehung geht nicht ohne Konflikte ab." Die Schauspielerin sprichtauch über ihre eigenen Fehler, welche sie versucht zu vermeiden."Nach einer gescheiterten Ehe sollte man sich schon mal selbstreflektieren und gucken, was man hätte besser machen können", erklärtsie. "Aber es gibt gar keinen Grund zu streiten. Wolfi kann mitseiner kratzbürstigen Gerit ganz gut umgehen", berichtet Gerit Klingund lacht.Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMeins (EVT 31. Oktober). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Meinszur Veröffentlichung frei.Über MeinsMeins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, derenLebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wiesie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eineattraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinemeigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzeptfür Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauftenAuflage von 110.280 Exemplaren (IVW III/2018) einen festen Platz imMarkt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten überProminente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Communitysind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen"Wir-Gefühl".Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Meins, übermittelt durch news aktuell