Hamburg (ots) -Märchenprinzessin, Hexenkönigin, Bond-Girl und Femme fatale: EvaGreen ist Spezialistin für das Bizarre und Abgedrehte. Im neuenThriller von Roman Polanski "Nach einer wahren Geschichte" (Start17.5.) spielt die 37-Jährige eine Ghostwriterin für eineSchriftstellerin mit Schreibblockade. Mit MADAME (EVT 09.05.) sprichtdie Schauspielerin über Rollen-Klischees und Schüchternheit."Mich faszinieren Menschen, Figuren, Rollen so sehr, dass ich amliebsten alle spielen würde! Wenn ich auf einen Typus festgelegtwäre, würde ich mich leer fühlen", sagt Eva Green. "Wenn ich zumBeispiel ein neues Skript lese und da steht: 'eine mysteriösewunderschöne Frau' - da kriege ich schon zu viel! Es würde mich nichtausfüllen, immer nur diese Standardrollen zu spielen, die Hollywoodso oft präsentiert. Ganz schlimm ist es auch, nur die Freundin desHauptdarstellers geben zu müssen."Im realen Leben ist Eva Green alles andere als geheimnisvoll."Wenn die Leute mich für mysteriös halten, dann nur, weil sie michnicht kennen und falsch einschätzen. Im Laufe der Zeit ist es bessergeworden, aber ich bin immer noch eher schüchtern als extrovertiert",gibt die Schauspielerin zu. "In Filmen kann ich mal mutig sein, malextrovertiert, mal ausgeflippt... und eben nicht nur scheu.Vielleicht bin ich Schauspielerin geworden, weil ich oft nichtwusste, wie ich der Realität entgegentreten sollte." DieSchauspielerei ist für Eva Green mehr als nur ein Job - sie ist ihrLeben. Dazu erklärt sie: "Ich finde es immer etwas prätentiös, wennein Schauspieler vollständig in seiner Figur versinkt."Die Zusammenarbeit mit Roman Polanski hat die schüchterneSchauspielerin überrascht: "Ich hätte nie gedacht, dass sich so eineLegende überhaupt für mich interessiert. Roman Polanski ist für micheiner der besten Regisseure der Welt. Ein Meister", schwärmt Eva. Imeuropäischen Kunstkino fühlt sich Eva Green genauso zu Hause wie inHollywood, bevorzugen möchte sie aber keines davon. "Der größte Luxusist doch, wenn man beides verbinden kann. Wenn die mächtigeTraumfabrik Hollywood mir ermöglicht, meine Miete zu zahlen und"bankable" zu sein, also einen Wert zu haben für die Kinokasse, dannkann ich es mir leisten, kleinere Filme zu machen, die komplexersind, weniger zugänglich vielleicht, aber mein Herz ansprechen." Erstvor kurzem hat Eva Green für ihren nächsten Film "Euphoria" im Allgäugedreht. Über die Natur dort sagt die Schauspielerin: "Es warwunderbar. Die Gegend war so surreal schön, die Natur hatte etwasgeradezu Märchenhaftes mit dem Blick auf die hohen Berggipfel um unsherum."