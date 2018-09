München (ots) - Vor der Kamera kennt man Emilia Schüle (25) schon.Im Animationsfilm "Die Unglaublichen 2" (ab 27.9. im Kino) beweistdie Schauspielerin, dass sie auch Synchronsprechen kann und verleihtder Superheldin Violetta ihre Stimme. In der aktuellen Ausgabe vonJOY (EVT 07.09.) verrät sie ihre Beauty-Tricks.Das Pflichtprogramm von Emilia Schüle zum Thema Hautpflege isteinfach: "Meine Mama hat mir immer gesagt: 'Morgens und abends dasGesicht mit Seife waschen!' Daran halte ich mich. Danach nutze ichnoch eine feuchtigkeitsspendende Creme oder ein Serum." Bei derAuswahl ihrer Pflegeprodukte legt sie Wert auf Natürlichkeit. "Ichmag Pflegeprodukte, die natürlich sind. Wenn ich merke: 'Ups, dakommt ein Pickel', lege ich eine Tonerdemaske auf. Vor Drehs gehe ichmanchmal zur Kosmetikerin für ein Hydrafacial. Das Doofe: Es istteuer. Doch meine Haut wird porentief gereinigt, und ich bekommekeine Mitesser am Set."Beruflich trägt Emilia Schüle viel Make-up, privat mag sie es eherschlicht. "Ich liebe es natürlich, brauche selten länger als 10Minuten im Bad. Nur ohne Wimperntusche fühle ich mich nackt. Einbisschen Bronzer geht auch. Aber ansonsten fehlt mir die Geduld, michzu schminken. Meine Haare frisiere ich am liebsten sleek mitMittelscheitel - gelingt immer und sieht gleich gestylt aus."Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe (10/2018) ist ab dem 07. September im Handel.Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichungfrei.Über JOYJOY setzt Trends und macht gute Laune. Das Magazin begeistertmoderne und dynamische Frauen mit raffinierten Beauty-Looks, hippenFashion-Trends und spannenden People Stories. Experimentier- undkonsumfreudige JOY-Frauen - die Millenials zwischen 18 und 28 Jahren- lieben es, sich selbst immer wieder neu zu inszenieren und setzendeshalb auf die hohe Trendkompetenz von JOY. Der Erfolg von JOY wurdeGrundlage für die Internationalisierung des Trendmagazins, dasmittlerweile in sieben Ländern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna StoermerUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.com/https://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell