Hamburg (ots) -Berühmt wurde Dakota Johnson durch die SM-Romanze "Fifty Shades ofGrey". Im Horror-Epos "Suspiria" lehrt die Schauspielerin ihremPublikum das Gruseln. Mit MADAME (EVT 7.11.) spricht sie über dieMagie der Psychotherapie und ihre Kindheit.Mit durchschnittlichen Menschen hatte sie nie viel zu tun, sagtDakota Johnson, deren Eltern und Großmutter alle ebenfallsSchauspieler waren. "Wir waren immer von wirklich talentierten, aberoft auch sehr schrägen Leuten umgeben: Künstler eben, alle mit ihremganz eigenen, kreativen Kopf. Deshalb hat mich Hollywoodwahrscheinlich nie besonders beeindruckt. Meine Familie ist jaHollywood!"Für ihren aktuellen Film ließ sich Dakota Johnson die blonde Mähnehexengerecht rot färben. "Ich glaube, jede Frau hat das Potential,eine Hexe zu sein, zu manipulieren und zu verführen", sagt dieSchauspielerin. "Und ich halte das für keine schlechte Sache, solangeman damit niemandem schadet."Dakota Johnson beschreibt sich als sehr dünnhäutig. "Ich saugealle Stimmungen um mich herum auf wie ein Schwamm. Wenn ich mich wiebei "Suspiria" über einen langen Zeitraum hinweg mit dunklen Themenbefasse, bleiben Schatten davon hängen." Um sich davon zu lösen,spricht sie mit ihrer Therapeutin. "Ich brauche keinen Psychiater,aber ich bin ein großer Fan von Psychotherapie. Ich kann das jedemnur empfehlen, der sich mit sich selbst auseinandersetzen möchte.Gerade Leute, die glauben, keine psychologische Hilfe zu brauchen,sollten sich dringend welche suchen. Ich habe dadurch viel gelernt.Früher kapierte ich oft nicht, warum ich mich in bestimmtenSituationen so verhalte, wie ich es tue. Jetzt verstehe ich michselbst und andere sehr viel besser."Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMADAME (Nr. 12/2018, EVT 7.11.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleMADAME zur Veröffentlichung frei.Über MADAMEMADAME ist das Mode- und Luxusmagazin der etablierten liberalendeutschen Upper Class. Ein Magazin für anspruchsvolle undkonsumfreudige Leserinnen, die unabhängig vom Alter Wert auf Qualitätund intelligente Unterhaltung legen und exklusive Marken lieben. DieThemen von MADAME sind die ihrer Leserinnen: Mode & Schmuck, Beauty &Wellness, Kunst & Kultur, Reise & Design. Die Redaktion überzeugt mitopulenten Modestrecken, hintergründigen Essays und Reportagen sowieexklusiven Interviews - "sophisticated luxury since 1952". MADAMEerscheint monatlich mit einer verkauften Auflage von 97.141Exemplaren (IVW II/2018). Madame.de - der schönste Luxury Guide imNetz - präsentiert die Marke erfolgreich digital.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://blog.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, MADAME, übermittelt durch news aktuell