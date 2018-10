Hamburg (ots) -Am 13. Oktober feiert Christiane Hörbiger ihren 80. Geburtstag.Feiern wird sie das bei einem Essen im kleinen Familienkreis. Warumsie keine große Feier arrangiert und warum sie in die Zukunft reisenmöchte, verrät die Schauspielerin im Gespräch mit Meins (EVT2.Oktober)."Mein verstorbener Mann Gerhard war wunderbar im Arrangierengroßer Feste, aber ich möchte das nicht allein", erzählt ChristianeHörbiger. Feiern wird sie ihren Geburtstag "im ganz kleinen Kreis."Ihr Mann Gerhard Tötschinger verstarb vor zwei Jahren. "Das Loslassenist noch immer nicht beendet, aber es geht jeden Tag ein wenigbesser", sagt die Wienerin. "Sagen wir, das Alleinsein erfährt einengewissen Gewöhnungseffekt. Man gewöhnt sich daran, allein zu leben."Ganz allein wohnt Christiane Hörbiger aber doch nicht - siebesitzt zwei Möpse. "Meine Hunde sind eigentlich, seit mein Mannverstorben ist, meine Familie. Mit ihnen bin ich allein, aber nichteinsam! Loriot ist sechs und hört nichts, aber das merkt er ja nicht,und der Kleine, Vicco von Bülow, ist ganz frech", erzählt sie.Könnte Christiane Hörbiger die Zeit zurückdrehen, würde sie nichtsverändern wollen. "Es hat ja keinen Sinn zurückzuschauen", sagt sie."Fehler, die ich gemacht habe, waren, wie sie sind. Daran ist nichtmehr zu rütteln." In die Zukunft würde sie hingegen sehr wohl reisen,wenn sie könnte. "Mich interessieren die Dinge, die ich nicht mehrerleben kann, wie die Entwicklung der Politik. Ob sich unserwunderbarer österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz halten kannoder auch ob Herzogin Meghan endlich ein Baby bekommt", erklärt dieSchauspielerin und lacht. "Sie ist mir sehr sympathisch, aber siewird jetzt bald 40, da muss sich was bewegen."Hinweis für Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMeins (EVT 2. Oktober). Auszüge sind bei Nennung der Quelle Meins zurVeröffentlichung frei.Über MeinsMeins ist das erste Frauenmagazin für Frauen 50plus, derenLebensgefühl positiv und voller Energie ist, und Frauen so zeigt, wiesie sich selbst sehen wollen - ohne Diktat. Meins bedient eineattraktive und kaufkräftige Zielgruppe, die ihr Potenzial aus über 17Millionen Frauen 50plus in Deutschland schöpft. Mit seinemeigenständigen und für das Frauenzeitschriftensegment neuen Konzeptfür Frauen ab 50 sichert die Zeitschrift sich mit einer verkauftenAuflage von 108.254 Exemplaren (IVW I/2018) einen festen Platz imMarkt. Die drei Kernsäulen Service und Ratgeber, Geschichten überProminente und andere Menschen sowie die Café Meins Leser-Communitysind in dieser Mischung einzigartig und geprägt von einem besonderen"Wir-Gefühl".Die Bauer Media Group ist eines der erfolgreichsten Medienhäuserweltweit. Über 700 Zeitschriften, mehr als 400 digitale Produkte undüber 100 Radio- und TV-Sender erreichen Millionen Menschen rund umden Globus. Darüber hinaus gehören Druckereien, Post-, Vertriebs- undVermarktungsdienstleistungen zum Unternehmensportfolio. Mit ihrerglobalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihreLeidenschaft für Menschen und Marken. Der Claim "We think popular."verdeutlicht das Selbstverständnis der Bauer Media Group als Hauspopulärer Medien und schafft Inspiration und Motivation für die rund11.500 Mitarbeiter in 17 Ländern.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationKatrin HienzschT +49 40 30 19 10 28katrin.hienzsch@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Meins, übermittelt durch news aktuell