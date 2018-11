Hamburg (ots) - Charlize Therons Wurzeln sind bunt: Mit ihrendeutsch- und französischstämmigen Eltern wuchs sie in Südafrika auf,inzwischen hat sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Von Berufist sie Schauspielerin, Aktivistin und jetzt auch Duftbotschafterin.Mit MADAME (EVT 7.11.) spricht sie über Feminismus und Feminität."Frauen sind stärker, wenn sie sich verbünden", sagt CharlizeTheron. "Das wissen ja sogar Tiere in der freien Wildbahn, wo dieWeibchen einer Herde einander unterstützen. Und wir erleben jetztendlich eine weltweite Bewegung, in der Frauen über die Grenzen vonBranchen, Klassen und Religion hinweg im Bewusstsein zusammenfinden,dass es für uns alle um Gleichberechtigung gehen muss." "FemaleSupport" ist für sie nicht nur ein Modewort, das momentan Konjunkturhat. "Ich kann dieses Vorurteil nicht leiden, dass Frauen sostutenbissig und unsolidarisch seien. Mein Leben ist jedenfalls sonur möglich, weil mir andere Frauen zur Seite stehen und michunterstützen. Allen voran meine Mutter, die mir dabei hilft, meineKinder großzuziehen."Für Charlize Theron geht es bei Feminismus ganz einfach umGleichberechtigung. "Nicht mehr und nicht weniger. Und Feminität hatviele unterschiedliche Gesichter. Aber in all diesen Facetten -Zerbrechlichkeit, Verletzlichkeit, Unsicherheit, aber auch großeStärke und Belastbarkeit - spiegelt sich Weiblichkeit", so dieSchauspielerin. Manchmal darf es bei ihr aber auch leichtere Kostsein: Zum Abschalten auf dem Hotelzimmer schaut die Schauspielerinsich am liebsten "Nie wieder Sex mit der Ex" an. "Ziemlich albernerHumor, das entspannt mich total. Was soll ich sagen: Von diesem Filmkriege ich einfach nicht genug", erklärt sie.Hinweis an die Redaktionen:Der vollständige Bericht erscheint in der aktuellen Ausgabe vonMADAME (Nr. 12/2018, EVT 7.11.). Auszüge sind bei Nennung der QuelleMADAME zur Veröffentlichung frei.Über MADAMEMADAME ist das Mode- und Luxusmagazin der etablierten liberalendeutschen Upper Class. Ein Magazin für anspruchsvolle undkonsumfreudige Leserinnen, die unabhängig vom Alter Wert auf Qualitätund intelligente Unterhaltung legen und exklusive Marken lieben. DieThemen von MADAME sind die ihrer Leserinnen: Mode & Schmuck, Beauty &Wellness, Kunst & Kultur, Reise & Design. Die Redaktion überzeugt mitopulenten Modestrecken, hintergründigen Essays und Reportagen sowieexklusiven Interviews - "sophisticated luxury since 1952". MADAMEerscheint monatlich mit einer verkauften Auflage von 97.141Exemplaren (IVW II/2018). Madame.de - der schönste Luxury Guide imNetz - präsentiert die Marke erfolgreich digital.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna StörmerT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://blog.bauermedia.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, MADAME, übermittelt durch news aktuell