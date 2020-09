Schauspielerin Anna Maria Mühe live bei der Weltpremiere des SKODA ENYAQ iV

Weiterstadt (ots) - - Bekannte Schauspielerin und SKODA Testimonial erlebt die Präsentation des ersten Elektro-SUV der Marke in Prag hautnah- SKODA ENYAQ iV verbindet großzügiges Platzangebot und emotionales Design mit nachhaltigem Fahrspaß und einer Reichweite von bis zu 510 Kilometern*- Anna Maria Mühe ermittelt im Oktober wieder in der ZDF-Krimireihe ,Solo für Weiss' als Kriminalkommissarin Nora WeissSKODA Testimonial Anna Maria Mühe ist Scheinwerferlicht und Blitzlichtgewitter gewohnt: Die 35-Jährige zählt zu den erfolgreichsten und bekanntesten Schauspielerinnen Deutschlands. Bei der Weltpremiere des neuen SKODA ENYAQ iV gestern Abend in Prag stand sie jedoch ausnahmsweise nicht selbst im Mittelpunkt, sondern überließ die Bühne ganz dem ersten Elektro-SUV der Marke. Anna Maria Mühe war live dabei, als der ENYAQ iV zum ersten Mal ins Rampenlicht fuhr und für SKODA an diesem Premierenabend eine neue Ära in der Unternehmensgeschichte einläutete.Mit dem ENYAQ iV beginnt für SKODA eine neue Zeitrechnung. Das erste Serienmodell des tschechischen Automobilherstellers auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) aus dem Volkswagen Konzern kombiniert markentypische Tugenden wie emotionales Design und großzügiges Platzangebot mit nachhaltigem Fahrspaß, durchdachten Simply Clever-Ideen und einer rein elektrischen Reichweite von bis zu 510 Kilometern im WLTP-Zyklus.* Entsprechend groß war das öffentliche Interesse am neuen Elektro-SUV, als SKODA in Prag vor geladenen Gästen und Tausenden Online-Zuschauern erstmals den Vorhang über dem ENYAQ iV lüftete.Auch Anna Maria Mühe - die seit Kurzem ebenso wie zahlreiche weitere Prominente zur Familie der SKODA Testimonials zählt - zeigte sich vom Star des Abends beeindruckt. "Als Schauspielerin weiß ich: Eine Premiere ist immer ein ganz besonderer Moment. Umso mehr freue ich mich, die Weltpremiere des neuen ENYAQ iV live mitzuerleben. Das ist wirklich aufregend und ein toller Auftakt für meine Zusammenarbeit mit SKODA", betonte Mühe. "Ich finde, die Marke und ich passen sehr gut zusammen. Sie baut schicke, stilsichere und dabei praktische Autos mit großzügigem Innenraum und setzt mit dem ENYAQ iV ein wichtiges Zeichen für Nachhaltigkeit. Das gefällt mir sehr."Christof Birringer, Leiter Unternehmenskommunikation von SKODA AUTO Deutschland, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Anna Maria Mühe in der Familie der SKODA Testimonials begrüßen zu dürfen. Sie ist eine sehr vielseitige, äußerst sympathische und sozial engagierte Darstellerin. Damit passt sie perfekt zur Marke SKODA und zu unseren Produkten."Mühe stammt aus einer bekannten Schauspielerfamilie und sammelte bereits früh eigene Bühnenerfahrung. Erste Bekanntheit erlangte die Ost-Berlinerin mit ihren Hauptrollen im Kinofilm ,Große Mädchen weinen nicht' aus dem Jahr 2002 sowie dem Filmdrama ,Was nützt die Liebe in Gedanken' (2004). Es folgten zahlreiche weitere Rollen in bekannten Kino- und Fernsehproduktionen, für die sie unter anderem die ,Goldene Kamera', den ,Berliner Bär' und einen ,Bambi' erhielt. Am 19. Oktober 2020 um 20.15 Uhr ist Anna Maria Mühe im ZDF mit der neuen Folge ,Schlaflos' ihrer erfolgreichen Krimireihe ,Solo für Weiss' zu sehen. Als Kriminalkommissarin Nora Weiss bekommt sie es mit einem gefährlichen Drogendealer zu tun. Sie wird von dem Fall abgezogen und ermittelt dennoch weiter. Dann entführt der Dealer auch noch ihre Freundin und ihren Vater - Nora Weiss sieht sich mit einer Erpressung konfrontiert. Die ZDF-Reihe hat sich inzwischen fest etabliert. Für ihre Rolle als Kriminalkommissarin Nora Weiss erntet Anna Maria Mühe regelmäßig sehr gute Kritiken.Im Dokudrama ,Heinrich Vogeler - Aus dem Leben eines Träumers' über den gleichnamigen Jugendstilmaler spielt Mühe dessen Frau Martha Vogeler. Die Dreharbeiten zu dieser Produktion sind inzwischen abgeschlossen.* Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnissen, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.Pressekontakt:Christoph VölzkeSocial Media und LifestyleTelefon: +49 6150 133 122E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell