Hamburg (ots) - Seine Freunde und Arbeitskollegen wissen schonlange Bescheid, doch in der Öffentlichkeit hat Jochen Schropp bishernoch nie über seine Homosexualität gesprochen. Er habe Angst vordiesem Schritt gehabt, sagt Schropp in einem Interview im HamburgerMagazin stern. "Das erste Mal wollte ich mich vor vier Jahren outen,habe dann aber kalte Füße bekommen", sagt Schropp. "Einer der Gründewar, dass mir meine damalige Schauspielagentur davon abgeraten hat.Mir wurde gesagt: Mach das lieber nicht, es wird dir schaden." DieRollenangebote, die er bisher bekommen hatte, würden ihm nach seinemOuting wahrscheinlich nicht mehr angeboten: "Ich bin halt keinCharakterdarsteller, sondern eher auf den Schwiegersohn oder denHerzensbrecher abonniert." Dass diese Rollen mit einem schwulenSchauspieler besetzt werden, sei für viele Zuschauer nicht tragbar,fürchtet Schropp.Schropp erinnert sich, wie sehr er in seiner Kindheit und Jugendausgegrenzt und gemobbt wurde - und dass es ihm schwer fiel, sichselbst zu akzeptieren. "Diese Scham, anders und nicht genug zu sein,begleitet mich bis heute."Doch nun möchte sich Jochen Schropp nicht mehr verstecken. "Ichbin mittlerweile mit mir selbst im Reinen und weiß, wer ich bin."Wichtiger als sein persönliches Outing sei ihm aber, was sein Schrittauch für andere Menschen bedeuten könne. "Wir kommen bei dem Themanur weiter, wenn Leute den Mund aufmachen. Und jetzt bin ich eseben." Er möchte "anderen Männern und Frauen, die homosexuell odertransgender sind, Mut machen, zu sich zu stehen".Schropp wurde bekannt durch seine Rolle in der ARD-Vorabendserie"Sternenfänger", wo er neben Nora Tschirner spielte. Er wirkte im"Polizeiruf 110" sowie in mehreren Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen fürdas ZDF mit und moderierte unter anderem TV-Shows wie "Promi BigBrother" und "X Factor".