Schauspieler Uwe Kockisch (75): Er hat den härtesten Kampf seines Lebens gewonnen! (FOTO)

Hamburg (ots) -Bei den Zuschauern ist der TV-Star als "Commissario Brunetti" oderin seiner Rolle in "Weissensee" besonders beliebt. In DAS NEUE BLATT(EVT 18.09.) gibt Uwe Kockisch eines seiner seltenen Interviews. Ergewährt Einblicke in sein Privatleben und erzählt von seinem Kampfmit der Zigarettensucht.Nachdem Uwe Kockisch in seiner Jugend mit dem Rauchen begann, warer den Zigaretten jahrelang verfallen: "Die Sucht hatte mich imGriff. Ich habe alles versucht, unter anderem Akupunktur,Hypnose...Nichts hat funktioniert." Und obwohl alle ihm gesagt haben,dass er es nicht schaffen wird und es zu spät ist die Sucht zubesiegen, wollte der Schauspieler dies nicht akzeptieren: "Doch dannhabe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört, ohneEntzugserscheinungen." Geschafft hat er dies aufgrund eines Gesprächsmit einem befreundeten Arzt, der ihm dringend geraten hatteaufzuhören, denn: "...sonst war's das". Er erklärt: "Das war wie einPeitschenhieb. Plötzlich war mein Kopf klar." So klar, dass er nochweitere Laster begraben konnte: "Ich esse äußerst selten Fleisch undwenn, dann nur aus Höflichkeit den Gastgebern gegenüber. Und trinkeso gut wie keinen Alkohol."Seine Frau Christine (59) hat der Schauspieler in Madridkennenglernt: "Und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem ich mir gesagthabe: Ich stecke meine ganze Energie und Kraft in die Arbeit, ichbrauche keine Beziehung. Beziehungen fand ich früher oft viel zustressig." Wenn er über seine Frau redet kommt er ins Schwärmen: "Ichliebe ihre Art, sich zu äußern oder wie sie denkt, ihren Mut, ihreEhrlichkeit, ihre Kreativität, unser Zusammenleben. Niemand verbiegtden anderen." Er ist sehr stolz und gibt lachend zu: "Also wenn ichdie Fähigkeiten und die Talente von Christine hätte, wäre ich DERAngeber vor dem Herrn."Dank seines nun gesunden Lebensstils und seiner Frau hat der heute75-Jährige ganz konkrete Ziele für die Zukunft: "Ich möchte übrigens120 Jahre alt werden. Natürlich nur mit Christine."Hinweis für die Redaktion:Den vollständigen Beitrag gibt es in DAS NEUE BLATT Nr. 39, abMittwoch 18.September 2019 im Handel. Abdruck honorarfrei bei NennungQuelle DAS NEUE BLATT.Über die Bauer Media GroupDie Die Bauer Media Group ist eines der weltweit erfolgreichstenMedienhäuser mit Produkten, die Tag für Tag Millionen von Menschenauf der ganzen Welt begeistern. Unser Portfolio reicht dabei vonPrint- und Online-Publikationen über Radiostationen undOnline-Vergleichs-Portale bis hin zu Vertriebs- undMarketing-Dienstleistungen. Als Familienunternehmen in der sechstenGeneration legen wir großen Wert auf zukunfts- und kundenorientiertesHandeln. Dies spiegelt sich auch in unserem immer vielfältigerwerdenden Portfolio wider. Mit großer Leidenschaft entwickeln unsere11.500 Mitarbeiter jeden Tag Inhalte und Dienstleistungen, die genauauf die Bedürfnisse unserer Kunden und Partner einzahlen.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna StörmerUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.comwww.bauermediagroup.comhttps://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, DAS NEUE BLATT, übermittelt durch news aktuell