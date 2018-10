München (ots) - Sechs Jahre lang spielte Tyler Posey in derUS-Serie "Teen Wolf" eine Hauptrolle. Inzwischen tourt er mit seinerBand "PVMNTS" durch die USA. In der aktuellen Ausgabe von JOY (EVT05.10.) spricht der Schauspieler über seine Tattoos und seinen erstenKuss.In "Teen Wolf" stellte Tyler Posey einen Teilzeit-Werwolf dar. Imwahren Leben ist er von anderen Fabelwesen begeistert. "Zombiesfaszinieren mich. Deshalb habe ich mir einen auf mein Bein stechenlassen", so der Schauspieler, der am gesamten Körper tätowiert ist.Seine Tattoos sind für ihn selbst das größtes Risiko, das er inseiner Karriere jemals eingegangen ist. "Das ist imSchauspielbusiness immer schwierig", erklärt er. "Viele Studioswerden mich deshalb nicht einstellen, weil es viel Geld kostet, allesmit Make-up abzudecken."Tyler Posey ist eben kein Durchschnitts-Typ, und genauso wenigdurchschnittlich war auch sein erster Kuss. "Ich war neun Jahre alt,und er war mit Miley Cyrus!", erzählt der Schauspieler. "Ich spieltein der TV-Show 'Doc' zusammen mit ihrem Vater Billy Ray. Miley warimmer mit am Set, und dabei entstand unsere Freundschaft."Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe (11/2018) ist seit dem 5. Oktober im Handel.Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichungfrei.Über JOYJOY setzt Trends und macht gute Laune. Das Magazin begeistertmoderne und dynamische Frauen mit raffinierten Beauty-Looks, hippenFashion-Trends und spannenden People Stories. Experimentier- undkonsumfreudige JOY-Frauen - die Millenials zwischen 18 und 28 Jahren- lieben es, sich selbst immer wieder neu zu inszenieren und setzendeshalb auf die hohe Trendkompetenz von JOY. Der Erfolg von JOY wurdeGrundlage für die Internationalisierung des Trendmagazins, dasmittlerweile in sieben Ländern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna StoermerUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.com/https://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell