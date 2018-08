München (ots) - Schauspieler Tim Oliver Schultz hatte mit derRolle in "Der Club der roten Bänder" seinen Durchbruch. In der Rubrik"Star-Bucketlist" in JOY (EVT 3.08.) verrät er seine geheimenWünsche. Ob Zeitreisen, Politik oder Reisen - der Schauspielerbeweist dabei Kreativität.Seine sportlichen Wünsche: "NBA-Basketballspieler werden - wobeidas wohl nicht mehr klappen wird." Auch eine Zeitreise steht aufseiner Liste der unerfüllten Wünsche: "Ins Jahr Null zurück reisen,um Jesus über die Schulter zu schauen. Muss eine krasse Zeit gewesensein.""Mit dem Wohnmobil durch Italien touren", ein Wunsch, den derSchauspieler mit Sicherheit umsetzen wird. Für die Zukunft hat erjedoch auch einen politischen Wunsch, denn Tim Oliver Schultz möchte"das Bildungssystem in Deutschland revolutionieren", sagt er imGespräch mit JOY.Zwei Wünsche, die sich auf seine Karriere beziehen: "Mein eigenesDrehbuch verfilmen", schwärmt der Schauspieler, der bereits einenFilm, das bulgarische Drama "Zhaleika", mit produziert hat. Und:"Einen Kaffee mit meinem Idol Sean Penn trinken und ihm seine bestenSchauspiel-Tricks entlocken"Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe (09/2018) ist ab dem 3. August im Handel.Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichungfrei.Über JOYJOY setzt Trends und macht gute Laune. Das Magazin begeistertmoderne und dynamische Frauen mit raffinierten Beauty-Looks, hippenFashion-Trends und spannenden People Stories. Experimentier- undkonsumfreudige JOY-Frauen - die Millenials zwischen 18 und 28 Jahren- lieben es, sich selbst immer wieder neu zu inszenieren und setzendeshalb auf die hohe Trendkompetenz von JOY. Der Erfolg von JOY wurdeGrundlage für die Internationalisierung des Trendmagazins, dasmittlerweile in sieben Ländern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die sieben Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein,Happinez, InTouch Style, JOY, Maxi, Shape sowie die LuxusmarkeMadame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie dieunterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breitean. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1,15 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2017). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna StoermerUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.com/https://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell