Köln (ots) - Der Schauspieler Hannes Jaenicke kritisiert dendeutschen "Auto-Fetisch". In einem Interview mit DeutschlandsExperten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5 Spreeradio sagtJaenicke: "Manchmal denke ich, die Deutschen müssten ihre Kinder indie Garage sperren, damit die Autos endlich in Ruhe spielen dürfen."Jaenicke: "Wir behandeln unsere Autos besser als unsere Kinder."Im Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" zeigt Jaenicke, der ab 22.11. dieHauptrolle im neuen ARD-"Amsterdam-Krimi" spielt, kein Verständnisfür die Auto-Leidenschaft der Deutschen: "Dieser Auto-Fetisch machtuns unlocker. In Holland fahren die meisten Fahrrad - auch mit vierKindern."Jaenicke über die Niederlande: "Das ist eine uralteLiebesgeschichte. Ich war als Zweijähriger das erste Mal dort, weilmeine Großmutter jeden Sommer eine kleine Ferienwohnung in Domburggemietet hat. Ich habe meine gesamte Kindheit mit Eimerchen,Schäufelchen und später mit einem Stoffdrachen im Sommer am Strandverbracht. Daher kommt meine Leidenschaft fürs Surfen."Auch zur liberalen niederländischen Drogenpolitik äußert sichJaenicke bei "FRAGEN WIR DOCH!": "Ich finde die Liberalität derHolländer nicht nur in Bezug auf Marihuana beneidenswert." Er sei füreine Legalisierung ab der Volljährigkeit wie beim Alkohol. Jaenicke:"Das würde der Polizei die Zeit geben, sich um wichtigere Dinge zukümmern als einen Kiffer mit zwei Gramm Gras in der Tasche zu jagen."Zu den Gründen für die Liberalität und Weltoffenheit derNiederlande hat Hannes Jaenicke seine eigene Theorie: "Die Holländerwaren eine Seefahrer-Nation, die die Welt gesehen hat. Wir waren einKleinstaatenverbund, der selten über den eigenen Tellerrandhinausgekommen ist."Das vollständige Gespräch mit Hannes Jaenicke hören Sie inDeutschlands Experten-Podcast "FRAGEN WIR DOCH!" für 105'5 Spreeradioauf www.spreeradio.de, www.fragenwirdoch.de sowie über ApplePodcasts, Spotify und SoundCloud.Pressekontakt:MAASS-GENAU - Das Medienbüro. Jochen Maass. Tel. 0221 80015946.eMail: jochen.maass@maassgenau.deOriginal-Content von: MAASS-GENAU - Das Medienbüro, übermittelt durch news aktuell