Schauspieler Fritz Wepper (78): Das Lächeln fällt ihm noch schwer (FOTO)

Hamburg (ots) -Durch seine Rolle als Bürgermeister Wöller in der ARD-Fernsehserie"Um Himmels Willen" ist Fritz Wepper allseits bekannt. Für die neueStaffel steht er zurzeit wieder vor der Kamera. In DAS NEUE BLATT(EVT 18.09.) gibt der zweifache Vater erstmals ein Interview nach demTod seiner Frau und erzählt, wie die Familie durch den Verlustzusammengerückt ist und wie es um seine Gesundheit steht.Für besondere Veranstaltungen legt Fritz Wepper inzwischen wiederein Lächeln auf: "Was mir die letzte Zeit, aufgrund der Tatsache,dass meine Frau gegangen ist, nicht mehr leichtfällt." DerSchauspieler und seine Töchter haben die vergangenen acht Monatetapfer durchgestanden: "Ja und es war kein gutes halbes Jahr. Durchden seelischen Schulterschluss mit meinen Töchtern, denen es ja sehrähnlich geht, haben wir gemeinsam die Kraft und können es seelischmeistern." Den tiefen Zusammenhalt seiner Familie hat er neuwahrgenommen: "Wir waren immer schon sehr eng. Aber diesesBewusstsein dafür, dass wir so eng sind, hat uns der Tod meiner Fraunoch mal mitgegeben."Bis Mitte November werden weitere sechs Folgen für die neueStaffel gedreht. Damit er sich bei dem Pensum nicht übernimmt hat der78-Jährige klare Regeln: "Ich habe im Vertrag stehen, dass ich nurzehn Stunden arbeite, also 50 Stunden die Woche. Das ist mein Limit,das ist mein Selbstschutz." Denn seinem Herzen geht es nach einerOperation endlich wieder gut: "Ich bin sehr zufrieden. Ich habe diebesten Werte!"Hinweis für die Redaktion:Den vollständigen Beitrag gibt es in DAS NEUE BLATT Nr. 39, abMittwoch 18. September 2019 im Handel. Abdruck honorarfrei beiNennung Quelle DAS NEUE BLATT.