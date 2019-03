Finanztrends Video zu



München (ots) -Zwei, die sich blind verstehen und vertrauen: die beidenSchauspieler Tim Oliver Schultz und Luise Befort verstanden sich indem neuen Kinofilm "Club der roten Bänder - wie alles begann"(Kinostart: 14.02.) nicht nur vor der Kamera bestens, sondern auchhinter den Kulissen. In der aktuellen JOY (EVT 01.03.) sprachen diebeiden über ihre Freundschaft, Liebe und ihre ganz persönlichenÄngste.Der Film erzählt die Vorgeschichte der gleichnamigen Serie. Wie inder Serie spielt das Thema Freundschaft eine große Rolle: Die schwerkranken Jugendlichen Leo, Jonas, Hugo, Emma, Alex und Toni gründendie Gruppe "Club der roten Bänder". Gemeinsam kämpfen sie gegen ihreKrankheiten und meistern zusammen die Probleme des Erwachsenwerdens."Das finde ich ganz bezeichnend bei "Der Club der roten Bänder"!Diese sechs Menschen haben sich gefunden, ohne dass sie sich gesuchthaben. Wenn man offen durch diese Welt läuft und Begegnungen zulässt,dann können Wunder passieren", so Luise über den Film.Doch Freundschaften halten nicht ewig. Tim Oliver hat schon andereErfahrungen gemacht: "Klar, mit manchen habe ich michauseinandergelebt. Aber die Zeit mit ihnen war immer super." TimOliver und Luise kennen sich schon seit Luises Geburt und derSchauspieler sagt: "Na ja, ein bisschen flirten wir schon ab und zu,aber auf eine freundschaftliche Weise."Das Leben als Schauspieler bringt oftmals Hürden mit sich. "Es istaber auch krass in unserem Beruf", so Luise in JOY, "da komme ich ofteinfach nicht mal dazu, auf eine Nachricht zu antworten. Aber dasSchöne ist, dass ich Freunde habe, die mich gut kennen und dasverstehen."Der Schauspieler zeigt sich im Interview ganz offen und gestehtseine größten Ängste: "Selbstzweifel, Angst, nicht dazuzugehören,nicht genug zu sein, keine Qualitäten zu haben, nicht genug gemachtzu haben - das sind ganz viele persönliche Ängste." Seine KolleginLuise stimmt ihm zu: "Das kann ich total nachvollziehen." TimOliver's Hilfsmittel gegen diese Versagensängste sind: "Ein tollesGespräch, ein schöner Song, ein leckerer Wein" - "Oder eben dierichtigen Freunde. Menschen, die einem selbst guttun und bei denenwir uns öffnen können", ergänzt Luise ihn.Hinweis für die Redaktionen:Die neue JOY-Ausgabe (04/2019) ist seit dem 1. März im Handel.Diese Meldung ist unter Quellenangabe "JOY" zur Veröffentlichungfrei.Über JOYJOY setzt Trends und macht gute Laune. Das Magazin begeistertmoderne und dynamische Frauen mit raffinierten Beauty-Looks, hippenFashion-Trends und spannenden People Stories. Experimentier- undkonsumfreudige JOY-Frauen - die Millenials zwischen 18 und 28 Jahren- lieben es, sich selbst immer wieder neu zu inszenieren und setzendeshalb auf die hohe Trendkompetenz von JOY. Der Erfolg von JOY wurdeGrundlage für die Internationalisierung des Trendmagazins, dasmittlerweile in sieben Ländern erfolgreich erscheint.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt die Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein, Happinez,JOY, Shape sowie die Luxusmarke Madame. Inhaltlich unterschiedlichpositioniert, sprechen sie die unterschiedlichenPremium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- undLuxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 1 Mio.durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2018). Mit diesem Portfolioist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer MediaGroup, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGAnna StoermerUnternehmenskommunikationT +49 40 30 19 10 74anna.stoermer@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttps://blog.bauermedia.com/https://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, JOY, übermittelt durch news aktuell