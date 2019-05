Mainz (ots) -Nach den Romanen von Bestsellerautorin Viveca Sten: Das ZDF zeigtam Sonntag, 12. Mai 2019, und Sonntag, 19. Mai 2019, jeweils um 22.15Uhr zwei neue Folgen der Krimireihe "Mord im Mittsommer". In denHauptrollen der ZDF-Koproduktion spielen Jakob Cedergren alsKommissar Thomas Andreasson und Alexandra Rapaport als Nora Linde,Ferienhausbesitzerin in Sandham. Der idyllische Ort im Schärengartenöstlich von Stockholm ist Schauplatz rätselhafter Verbrechen. Alsneoriginal sind beide Filme direkt nach der TV-Ausstrahlung in derZDFmediathek abrufbar und werden zu einem späteren Zeitpunkt inZDFneo zu sehen sein.In der Folge "Gewissenlos" erhält die Polizei einen anonymenAnruf: Ein Zeuge berichtet von häuslicher Gewalt. Sofort suchtPolizistin Mia Holmgren (Sandra Andreis) die von ihrem Mann übelzugerichtete Frau auf, kümmert sich um sie und bringt sie und ihrBaby in ein Frauenhaus. Ihr Ehemann versucht alles, seine Familiezurückzubekommen - dabei bedroht er sogar seine Schwiegereltern. NoraLinde, inzwischen Staatsanwältin, ist zeitgleich mit einem Fall vonschwerer Steuerhinterziehung beschäftigt. Als eine Leiche in einemBoot entdeckt wird, ist für Kommissar Thomas Andreasson und NoraLinde schnell klar, dass der Tote in Verbindung zu beiden Fällensteht.Während einer Nachtwache im Hafen wird Polizistin Mia Holmgren inder Folge "In guten wie in schlechten Zeiten" von verdächtigenAlkoholschmugglern brutal niedergeschlagen. Während Holgren imKrankenhaus um ihr Leben kämpft, setzt Kommissar Thomas Andreassonalles daran, die Täter zu finden. Zunächst gibt es nur eine einzigeSpur: Eine Kiste importierter Alkohol. Diese führt zumGeschäftsführer einer Importfirma, der sich als Bekannter vonStaatsanwältin Nora Linde herausstellt.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/mordimmittsommerhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell