Schauen Sie rein!

Die Aktien von(NASDAQ:ATHE) stiegen um 146,1% und schlossen am Montag bei 2,83 USD, als das Unternehmen die Genehmigung des US-Patents für Wirkstoffe der nächsten Generation zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen bekannt gab. Die Aktien der(NYSE:HPR) stiegen um 85,6% und schlossen bei 6,98 $, nachdem sie am Freitag um 23% gestiegen waren. HighPoint Resources erhielt in ...