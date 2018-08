"Schau in meine Welt! - Leonard hat Diabetes" (hr) / KiKA gibt Einblicke in den Kinder-Alltag mit dieser Erkrankung

Erfurt (ots) - Blutzuckerwerte messen und auswerten, Insulinspritzen und regelmäßige Besuche im Krankenhaus gehören ganzselbstverständlich zum Alltag des Zwölfjährigen, denn: "Leonard hatDiabetes" (hr). Die Premierenfolge der Dokureihe "Schau in meineWelt!" ist am 19. August um 16:15 Uhr bei KiKA zu sehen.Leonard war gerade fünf Jahre alt, als seiner Mutter auffiel, dasser viel mehr Durst hatte als üblich. In der Apotheke hat sie mit demJungen einen Blutzuckertest gemacht und anschließend sofort insKrankenhaus gefahren, denn seine Werte waren viel zu hoch: DiagnoseDiabetes Typ 1.In seinen Oberarm hat Leonard deshalb ein Messgerät unter die Hauteingesetzt bekommen. Das Gerät misst rund um die Uhr seinenBlutzucker. Vor dem Essen muss er sich selbst Insulin spritzen.Abends dann noch ein anderes Medikament. Jeden Tag ist das einemühsame Rechnerei, weil Leonard mit einem Faktor, der sich je nachTageszeit ändert, die Menge des Insulins berechnen muss, die er dannzuführen muss.Im Laufe der Jahre hat Leonard gelernt, mit seiner Erkrankung imAlltag umzugehen. Doch manchmal schimpft er mit dem "Diabetes-Geist",mit dem er einen Pakt geschlossen hat: Der Geist soll schauen, dassLeonard gut mit seiner Krankheit leben kann. Im Gegenzug hat Leonardversprochen, die Regeln, die er mit dem Geist ausgehandelt hat, zubefolgen.Auf welche harten Proben Leonard durch seine Erkrankung immerwieder gestellt wird, zeigt KiKA am 19. August um 16:15 Uhr in "Schauin meine Welt! - Leonard hat Diabetes". Verantwortliche Redakteurinbeim hr ist Tanja Nadig.Registrierte Nutzer finden in der KiKA-Presselounge unterkika-presse.de im Bereich "Presse Plus" die Folge zur Ansicht.Die Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb, KiKA, RB, SWR, MDR,hr) ermöglicht Einblicke in die Lebenswelt von Kindern, wirbt umVerständnis gegenüber fremden Kulturen und unbekannten Lebensweltenund macht die Welt erlebbar. Die Dokumentationen zeigen, dass Kindersehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen haben, ihr Kindsein siejedoch miteinander verbindet.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell