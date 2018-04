Mainz (ots) -Rohstoffe wie Lithium, Erdöl und sogar Gold nicht nur zuimportieren, sondern auch in Deutschland aufzuspüren und abzubauen -darum geht es den "Schatzjägern", über die planet e." am Sonntag, 15.April 2018, 16.30 Uhr, im ZDF berichtet. In vielen Gegenden inDeutschland rücken wertvolle Bodenschätze wieder in den Fokus, dazahlreiche Zukunftstechniken auf endliche Rohstoffe angewiesen sind.Die Autoindustrie zum Beispiel benötigt Lithium für die Akkus vonElektroautos. Lithium ist ein seltenes Leichtmetall, das vor allem inArgentinien, Chile und Bolivien unter kaum kontrollierbarenBedingungen abgebaut und von da nach Deutschland importiert wird.Dabei schlummert im Erzgebirge das größte Lithium-Vorkommen Europas.Armin Müller, Chef der Firma "Deutsche Lithium", möchte diesen Schatzbergen. Probebohrungen sollen klären, ob das Lithium-Vorkommen reinund rentabel genug für den Abbau ist.Auch für andere Ressourcen gilt: Der Weg zur Genehmigung vonBergbauprojekten ist lang. Strenge Umweltbestimmungen und engagierteBürgerinitiativen können die Planungen blockieren; Investorenbrauchen einen langen Atem. Projekte wie der Erdöl-Abbau in der Pfalzhaben diese Hindernisse schon überwunden. Seit 40 Jahren wird dortinmitten der Weinberge Erdöl gefördert. Die Fördermenge soll nundeutlich erhöht und das Bohrgebiet erweitert werden. Das Vorhabenstößt auf Widerstand bei vielen Anwohnern. Anders ist das bei einemKieswerk in Rheinzabern: Dort wird buchstäbliches "Rheingold"gewonnen, gleichsam als Nebenprodukt. Das Edelmetall wirdumweltschonend aus dem Kies herausgewaschen und verdient sich so dieEhrenbezeichnung "Öko-Gold".Die "planet e."-Dokumentation "Die Schatzjäger - Deutschlandsbegehrte Rohstoffe" von Autorin Franca Leyendecker geht dabei auchder Frage nach, ob es eine Bergbau-Renaissance in Deutschland gibtund ob die heimischen Ressourcen der erhoffte Schatz sind, derDeutschland von Rohstoff-Importen unabhängiger macht.https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/http://planete.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFheutehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 -70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell