"Im Schatten der Clans": "37°"-Dokumentation begleitet Sozialarbeiterin in Berlin-Neukölln (FOTO)

Mainz (ots) -Sozialarbeiterin Songül arbeitet im sozialen Brennpunkt vonBerlin-Neukölln. Sie will Jugendliche davon abhalten, auf die schiefeBahn zu geraten. Autorin Güner Yasemin Balci begleitet die gelernteTanztherapeutin bei ihrer Arbeit im Kiez. Die "37°"-Dokumentation "ImSchatten der Clans - Eine Frage der Ehre" ist am Dienstag, 4. Juni2019, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen."Wenn man einen rettet, dann rettet man ganz viele damit", ist dieDevise der 44-jährigen Sozialarbeiterin, die sich vor zehn Jahren derArbeit mit den "schwierigen", meist arabischen Jugendlichenverschrieben hat. In der Öffentlichkeit oft als gewaltbereite Machoswahrgenommen, sieht sie in ihnen vor allem Jugendliche, die ingroßfamiliären patriarchalischen Strukturen gefangen sind. DieTanztherapeutin fördert sie im Jugendclub "Yo!22". So wie Hamudi, der"sauber" bleiben will. Eine tägliche Herausforderung für den jungenMann, der in einem Umfeld aufwächst, in dem man vor allem durchspektakuläre Straftaten Anerkennung erlangt.Jugendstadtrat Falko Liecke, der auch stellvertretenderBürgermeister Neuköllns ist, unterstützt die Arbeit von Songül. Docher will die organisierte Kriminalität auch mit regelmäßigenPolizeieinsätzen bekämpfen. Sein Vorgehen stößt vor allem bei denJugendlichen auf Unverständnis. Songül organisiert eine Diskussionzwischen dem Stadtrat und den Jugendlichen im Jugendzentrum.Die "37°"-Sendung steht ab Dienstag, 4. Juni 2019, 10.00 Uhr, inder ZDFmediathek zur Verfügung.Die Videos in der ZDFmediathek sindzum Embedding freigegeben. Weitere Informationen:https://ly.zdf.de/Lai/Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/37grad"37°" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/37-grad"37°" bei Facebook: https://facebook.com/ZDF37Grad"37°" bei Instagram: https://indstagram.com/ZDF37Gradhttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell