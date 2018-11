"Im Schatten der Angst": ZDF dreht Thriller mit Julia Koschitz (FOTO)

Mainz (ots) -Seit Dienstag, 13. November 2018, laufen in Wien die Dreharbeitenfür den Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel "Im Schatten der Angst".Julia Koschitz und Justus von Dohnányi haben in derZDF/ORF-Koproduktion die Hauptrollen übernommen. Regisseur TillEndemann inszeniert den Psycho-Thriller nach dem Drehbuch von RebekkaReuber und Marie-Therese Thill. In weiteren Rollen spielen AaronFriesz, Marie-Christine Friedrich, Michou Friesz, JohannesSilberschneider, Andreas Patton, Johannes Zeiler und andere.Karla Eckhardt (Julia Koschitz) ist forensische Psychiaterin undarbeitet als Gutachterin in Strafprozessen. Sie soll beurteilen, obder Angeklagte Carsten Spanger (Justus von Dohnányi) schuldfähig ist.Der bekannte Architekt hat eine junge Frau entführt. Karladiagnostiziert bei ihm eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung undhat bald den Verdacht, einen Serienmörder vor sich zu haben. Als sichandeutet, dass noch ein Opfer in einem Versteck leben könnte, musssie Spangers Vertrauen gewinnen. Doch Spanger zwingt Karla dazu, sichihren eigenen Dämonen zu stellen."Im Schatten der Angst" ist eine Koproduktion des ZDF mit derTivoli Film Produktion GmbH, München (Produzenten: Gerald Podgornigund Thomas Hroch) und dem ORF; gefördert von FFF Bayern, FernsehfondsAustria und Filmfonds Wien. Verantwortliche Redakteurin im ZDF istSolveig Cornelisen. Die Dreharbeiten in Wien und anschließend inMünchen dauern voraussichtlich bis Mitte Dezember 2018. EinSendetermin steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/imschattenderangsthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell