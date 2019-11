Scharfe Kritik am grün-schwarzen Doppelhaushaltsentwurf - Totalversagen der baden-württembergischen Landesregierung auf allen Ebenen

Stuttgart (ots) - Mit klaren Worten wies der Vorsitzende der Fraktion der AfD imLandtag von Baden-Württemberg, Bernd Gögel MdL, die grün-schwarzeLandesregierung in der heutigen Debatte zum Staatshaushaltsplan 2020/2021 aufihr vollumfängliches Versagen in allen Bereichen der Landespolitik hin. Diesgelte nicht nur für die vergangenen zwei Jahre, in denen die Landesregierungihre bürgerferne Ökoideologie ohne Visionen und Heimatliebe bis zum Exzessausgelebt habe, sondern nicht minder für den Entwurf des jetzt zuverabschiedenden Doppelhaushaltes, der eher einem Fünf-Jahr-Plan der DDR gleicheals einem tragfähigen Zukunftskonzept für die Menschen im Ländle. Das einzigPositive an ihm sei der Umstand, dass es der letzte Haushalt von Grün-Schwarzist, so Gögel, "und das ist auch gut so!" Der 4444 Seiten umfassende Entwurf vonFinanzministerin Edith Sitzmann (Bündnis 90/Die Grünen) ist nach Auffassung derAfD-Fraktion nicht nur ein Bevormundungshaushalt, sondern vielmehr einkontraproduktiver, ökosozialistischer "Ländle-Zerstörungshaushalt", dessenFolgen heute überhaupt noch nicht absehbar sind, wenn der Verbrennungsmotor ausden Innenstädten verbannt werden soll und damit hunderttausendeAutomobil-Arbeitsplätze zur Disposition stehen. "Sie machen unsere Wirtschaftnieder und wundern sich dann über die ausbleibenden Steuereinnahmen", kritisiertder AfD-Fraktionsvorsitzende. "Weder können Sie konstruktiv mit der Wirtschaftarbeiten noch sorgsam mit den Steuergeldern umgehen - geschweige denn sich umdie arbeitende Bevölkerung kümmern!"Klimalobbyisten zerstören die wirtschaftlichen Grundlagen DeutschlandsVor allem die verbohrte Klimapolitik der Altparteien, mit der durchselbstbestellte und -bezahlte Wissenschaftler der angeblich menschgemachteKlimawandel zur Religion erhoben werden soll, stößt bei der AfD auf kategorischeAblehnung. "In diesem Zusammenhang darf der ursprüngliche Grundstein derKlimahysterie nicht vergessen werden - und zwar der 'Club of Rome'", erläutertBernd Gögel. Bereits 1968 in der Schweiz gegründet, ist der "Club of Rome"mittlerweile international vertreten und sitzt auch im Bundeskanzleramt. Nahezualle Berater, die dem "Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung - GlobaleUmweltveränderung" (WGBU) angehören und die Bundesregierung zu Themen derKlimapolitik unterrichten, sind Mitglieder in besagtem "Club of Rome". DieForderungen dieser Klimalobbyisten belaufen sich nicht nur auf einen verstärktenEinsatz grüner Konjunkturpakete - finanziert durch zusätzlich "gedrucktes" Geldoder Steuererhöhungen, damit der Staat auf den Klimawandel reagieren undEinkommen umverteilen kann -, sondern auch auf eine Anhebung desRenteneintrittsalters sowie eine Geburtenkontrolle in Industriestaaten. WeilKinder hierzulande 30-mal mehr Ressourcen verbrauchen als Kinder inEntwicklungsländern, müssten die Geburtenzahlen auch in Industriestaaten sinken."Keine Frage: Die grüne 'Transformationspolitik' hin zu einer ökosozialistischenPlanwirtschaft wird weitergehen!", analysiert Bernd Gögel den Haushaltsentwurf."Da passt es wie die Faust aufs Auge, dass der Landeshaushalt die horrendenStrafzahlungen von Daimler, Porsche und Bosch frech vereinnahmt und dieUnternehmen damit ihren eigenen Niedergang finanzieren lässt!"Menschgemachte Deindustrialisierung Baden-WürttembergsEs zeuge weder von Umsicht, ein Kraftwerk nach dem anderen vom Netz zu nehmen,ohne ein stabiles Stromnetz zu gewährleisten, noch von großer Weitsicht,hunderttausende Arbeitsplätze aufs Spiel zu setzen, erläutert Bernd Gögel. Nichtminder verantwortungslos sei es, sich ausschließlich auf die Elektromobilitätauszurichten und vielversprechende Alternativen wie die Wasserstoff-Technologienur halbherzig zu verfolgen. "Sie haben Baden-Württemberg tatsächlich ein Stückdeindustrialisiert", so der AfD-Fraktionsvorsitzende weiter. "Und ja, soerreichen Sie ihr Ziel der Dekarbonisierung. Wenn die Menschen arbeitsloszuhause sitzen, dann sinkt der CO2-Ausstoß automatisch. Nicht mehr lange und dieArbeitnehmer fahren mit ihren Elektro-Rollern zur Arbeit ... doch die Werktoresind geschlossen." Gender-Irrsinn darf weiter seine merkwürdigen Blüten treibenMit Sarkasmus reibt Bernd Gögel schließlich den Regierungsparteien die unsinnige"Gender"-Debatte unter die Nase, die im Sitzmann'schen Haushaltsentwurf nichtfehlen darf. "Es war immer zu hoffen, dass sich die CDU wenigstens bei derAbschaffung des steuerverschwendenden 'Aktionsplan für Akzeptanz und GleicheRechte' durchsetzen könnte", kritisiert Bernd Gögel. "Doch die Union hat auchhier versagt, unsere Kinder vor dem Einfluss von Gender-Ideologen zu schützen.Ich frage die Damen und Herren von der CDU: Wie viele Geschlechter gibt es lautihrem christlichen Weltbild eigentlich? Wir sagen Ihnen, was die Biologie sagt:Zwei. Männchen und Weibchen - und kein einziges mehr!"AfD setzt sich für lebenswerte Zukunft der Bürger Baden-Württembergs einAngesichts der zahllosen Schwachstellen der grün-schwarzen Landes- undWirtschaftspolitik, die auch im Entwurf für den Staatshaushalt 2010/2021 wiedermehr als deutlich zutage getreten sind, fordert die AfD einen schnellstmöglichenPolitikwechsel im Land Baden-Württemberg. "Die 'Transformation' unseresIndustriestandortes in ein 'Sozioökologisches Auenland' darf keine Zukunfthaben", unterstreicht der AfD-Fraktionsvorsitzende. "Die AfD wird sich für einelebenswerte Zukunft unserer Bürger in Baden-Württemberg einsetzen. DieEntscheidungsgewalt, was mit dem Geld der Bürger geschieht, darf nicht länger inden Händen von Klimaneurotikern und Gegnern der individuellen Freiheit liegen.Politiker, die unsere Identität und unser Selbstwertgefühl zerstören wollen,dürfen nicht länger an der Regierung beteiligt werden. Die Menschen in Sachsen,Brandenburg und Thüringen haben bereits die Wende eingeleitet. Auch inBaden-Württemberg werden die Wähler im Jahr 2021 eine Entscheidung zu treffenhaben - ob sie ihren Wohlstand und ihre individuellen Freiheiten mit den'Weltrettungsphantasten' aufgeben wollen oder mit einer starken AfD die Zukunftin ihrem Heimatland mitgestalten und dadurch sichern möchten. 