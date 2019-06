Scharfe Kritik des VSHEW an Förderung des Brunsbütteler Flüssiggasterminals

Reinbek (ots) -- Verbraucher sollen kommerzielle Investoren über Netzentgelte inMillionenhöhe subventionieren- Landesregierung gewährt Zuschuss über 50 Millionen- Euro aus Steuergeldern- Förderung fossiler Energieträger widersprichtschleswig-holsteinischen KlimaschutzzielenDer Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- undWasserwirtschaft (VSHEW) kritisiert den politischen Beschluss zurFörderung einer Flüssiggas-Infrastruktur in Norddeutschland aufsSchärfste. Anfang des Monats hatte der Bundesrat einer entsprechendenRegierungsverordnung zugestimmt. Danach werdenFernleitungsnetzbetreiber künftig verpflichtet, LNG-Anlagen(Liquefied Natural Gas) an ihre Netze anzuschließen und dieAnschlussleitungen zu betreiben. 90 Prozent der Kosten wird späterder Netzbetreiber zahlen - und damit über die Netzentgelte derVerbraucher."Wenn es zur Umsetzung dieses Vorhabens kommt, wird derVerbraucher den Einsatz fossiler Energien subventionieren - was genaudas Gegenteil von dem ist, was Schleswig-Holstein mit seinenEnergiewendezielen verfolgt", sagt Helge Spehr, Vorstandsvorsitzenderdes VSHEW und Geschäftsführer der Stadtwerke Rendsburg.Schätzungsweise 100 Millionen Euro soll allein eine 60 Kilometerlange Gastrasse zwischen dem geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttelund dem schleswig-holsteinischen Hetlingen kosten. In dem Terminalsoll zu einem Großteil flüssiges Fracking-Gas aus den USA gelagertund dann weitergeleitet werden. Weitere Millionenzahlungen kommen aufden Steuerzahler aufgrund einer geplanten Förderung von 50 MillionenEuro durch die schleswig-holsteinische Landesregierung zu."Wir haben keinerlei Verständnis dafür, dass Schleswig-HolsteinsVerbraucher und Steuerzahler ausgerechnet die Verwertungklimaschädlicher fossiler Energieträger fördern sollen", sagt Spehr.Erschwerend komme hinzu, dass das Gas im umstrittenenFracking-Verfahren gewonnen, unter Energieeinsatz verflüssigt unddann mit Schiffen mit Verbrennungsmotoren nach Europa verfrachtetwerde. "Das ist purer Irrsinn, zumal unsere Versorgungssicherheitvöllig ungefährdet ist", sagt Spehr. "Wir warnen vor einerFortsetzung der negativen Entwicklung auf dem Strommarkt. Hier hateine Förderung der Stromerzeugung durch fossile Energieträger bereitszur Explosion der Netzentgelte und damit der Strompreise geführt."Pressekontakt:Verband der Schleswig-HolsteinischenEnergie- und Wasserwirtschaft e.V. - VSHEWHelge Spehr, VorstandsvorsitzenderTel.: (04331) 20 94 03E-Mail: h.spehr@stadtwerke-rendsburg.deOriginal-Content von: Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. - VSHEW, übermittelt durch news aktuell