Scharf und schärfer! Beate-Uhse.TV bleibt bei Sky - mit frischem Look und in HD (FOTO)

Berlin (ots) -Beate-Uhse.TV und Sky Deutschland haben sich erneut auf einemehrjährige exklusive Kooperation verständigt. Somit dürfen sich SkyKunden in Deutschland und Österreich auch zukünftig auf einabwechslungsreiches, hocherotisches und ab sofort noch schärferesTV-Angebot freuen. Seit 1. Oktober sendet Beate-Uhse.TV zusätzlich inHD und mit frischem Design.Manuel Kindervater, Vice President Partner Channels, SkyDeutschland: "Seit vielen Jahren sind Beate-Uhse.TV und SkyDeutschland feste Partner für anspruchsvolle und anregendeUnterhaltung. Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieserZusammenarbeit und darauf, das erotische Programm nun auch in HDanbieten zu können."Scharf kann sich das Programm von Beate-Uhse.TV bereits seit demSendestart 2001 nennen. Getoppt wird dies ab sofort durch dieHigh-Definition-Qualität, mit der das erotische TV-Erlebnis nun nochschärfer wird."Nach gut 17 Jahren können wir den Zuschauern das Versprechenunseres Senderclaims 'schärfer fernsehen' endlich auch austechnischer Sicht einlösen", sagt Andreas Fischer, derGeschäftsführer der tmc Content Group GmbH, die Beate-UhseTVveranstaltet.Doch HD ist nicht die einzige Neuigkeit auf Beate-Uhse.TV: Infrischem Design und mit modernem Logo strahlt der Erotiksender abOktober komplett in neuem Glanz. Dafür wurden sämtlicheDesignelemente inklusive des Senderlogos überarbeitet und von allenSchnörkeln befreit.Über tmc Content Group GmbH:Beate-Uhse.TV wird von der tmc Content Group GmbH mit Sitz inBerlin veranstaltet und sendet seit 1. März 2001 exklusiv bei Sky.Der Erotiksender erreicht aktuell im Entertainment-Paket bis zu 3,8Millionen Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).