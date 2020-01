"Scharf gemachtes" Immunsystem bekämpft Krebszellen von selbst

Martinsried bei München (ots) - Krebs ist trotz enormer Fortschritte in derMedizin auch heute noch bei vielen Patienten unheilbar. Forscher entwickelnjedoch vielversprechende Therapien: Ein Pionier im Bereich derBlutkrebsbehandlung ist das deutsche Biotechnologie-Unternehmen Medigene AG.Dessen neuartige Immuntherapie könnte schwer erkrankten Patienten neue Chanceneröffnen.Bei Immuntherapien gibt es unterschiedliche Ansätze(https://www.krebsinformationsdienst.de/behandlung/impfen-gegen-krebs.php). Dochalle teilen ein Grundprinzip: Sie verändern gezielt körpereigene Zellen, umdiese (wieder) angriffsbereit für Tumorzellen zu machen. Auch die revolutionäreEntwicklung der Therapie der Medigene AG basiert auf diesem Prinzip: DasUnternehmen erforscht mit der sogenannten T-Zell-Rezeptor-Therapie, kurzTCR-Therapie, eine neue Generation der zellulären Immuntherapie. Damit sollenbestimmte Blutkrebsformen behandelt werden.Gängige Behandlungen helfen nicht allen PatientenNeue Optionen für bestimmte Blutkrebspatienten sind notwendig, weil gängigeBehandlungsformen (https://www.dkms.de/de/blutkrebs) wie die Chemotherapie nichtallen helfen. Außerdem greift eine Chemotherapie neben kranken auch gesundeZellen an. Die Stammzelltransplantation wiederum gilt wegen ernsthafter,manchmal auch lebensbedrohlicher Komplikationen als risikoreich. Je nach Alterdes Patienten und Erkrankungsstadium kommt diese Behandlung auch nicht infrage.Die TCR-Therapie dagegen könnte möglicherweise schonender wirken. Doch was genaupassiert dabei?"Umprogrammierte" T-Zellen greifen Tumorzellen anIm Prinzip ist das Immunsystem in der Lage, jeden Krebs auszuschalten. Dabeispielen spezielle weiße Blutkörperchen, die sogenannten T-Zellen, als wichtigerBestandteil des Immunsystems eine entscheidende Rolle. Sie patrouillierenunentwegt durch den Körper und halten Ausschau nach verdächtigen oder defektenZellen, um diese gegebenenfalls zu zerstören.Doch Krebszellen können T-Zellen austricksen, indem sie sich unsichtbar machen,dadurch unentdeckt bleiben und weiterwachsen. "Um diesen trickreichenMechanismus zu durchbrechen, werden dem Patienten T-Zellen entnommen und imLabor gentechnisch verändert: Angereichert mit natürlichen T-Zell-Rezeptoren alsErkennungsstrukturen gegen bestimmte Krebszellen werden sie dem Körper wiederzugeführt", erklärt PD Dr. Simone Thomas vom Universitätsklinikum Regensburg.Anschließend attackieren die "umprogrammierten" T-Zellen zielsicher bösartigeZellen und vernichten sie. Bei dieser personalisierten Therapie wird der Körperalso in die Lage versetzt, den Krebs von allein zu besiegen. Dafür wird dasImmunsystem sozusagen "scharf gemacht" gegen den Tumor. Gesundes Gewebe solldabei unversehrt bleiben.Von der TCR-Therapie könnten Leukämie-Patienten im fortgeschrittenen Stadiumprofitieren, da sie häufig keine Behandlungsalternativen mehr haben.Wissenschaftler sehen darüber hinaus die Chance, dass Patienten durch dieseTherapie ihr Leben lang gegen die Erkrankung geschützt sind. Der Grund: "Einigeder veränderten T-Zellen verbleiben möglicherweise als Teil des immunologischenGedächtnisses im Körper", sagt Krebsspezialistin Simone Thomas.Blutkrebsbehandlung könnte revolutioniert werden"Aus medizinischer Sicht könnte die TCR-Therapie die Blutkrebsbehandlungrevolutionieren", sagt Prof. Dr. Dolores Schendel, Vorstandsvorsitzende undForschungs- und Entwicklungsvorstand der Medigene AG. Zudem hat diese Innovationdas Potenzial, die Zukunft der Krebsbehandlung wegweisend zu prägen. "Krebskönnte durch diesen neuen Ansatz bei weiterer erfolgreicher Entwicklungmöglicherweise zu einer 'chronischen' oder in manchen Fällen gar heilbarenKrankheit werden", so Schendel. Damit übernimmt das Biotechnologie-Unternehmenaus Martinsried bei München eine Vorreiterrolle bei der Erforschungpersonalisierter Krebsbehandlung.Bisher nur wenige zugelassene T-Zell-TherapienEin weiteres Novum: Nach bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist dieTCR-Therapie sogar breiter einsetzbar als die nach dem ähnlichen Prinzipfunktionierenden CAR-T-Therapien (Chimeric Antigen Receptor, CAR). Womöglichweist die TCR-Therapie auch geringere Nebenwirkungen auf - was jedoch noch zubeweisen ist.Die Erforschung von Immuntherapien ist besonders zeitaufwendig und kostspielig.Um überzeugende Erfolge zu generieren, sind intensive Forschungen nötig. InEuropa wurden bisher nur zwei CAR-T-Therapien(https://www.pharmazeutische-zeitung.de/erstattung-bei-erfolg): Sie dürfen zurBehandlung spezieller Leukämien und Lymphome seit Ende 2018 angewendet werden.Alle TCR-Therapien werden aktuell noch in klinischen Studien untersucht.Erste klinische Studie zur TCR-TherapieDerzeit führt die Medigene AG in Deutschland die klinische Studie INITIAL-TCRdurch; mit der Patientenbehandlung wurde begonnen. Es ist die erste klinischeStudie dieser Art hierzulande überhaupt. Auf dem Prüfstand steht, ob dieserAnsatz sicher und durchführbar ist und welche Dosis bei der Behandlung benötigtwird.Jeder auf dem Markt befindlichen Krebstherapie gehen klinische Studien (https://www.krebsinformationsdienst.de/grundlagen/klinische-studien-entscheidungshilfe.php) voraus. Anders gesagt: Ohne klinische Studien kein Fortschritt. Es ist dereinzige Weg, um Wirkstoffe auf ihre Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeitvorher zu testen. Daher trägt jeder teilnehmende Patient zur Entwicklung neuerBehandlungsmethoden bei. Und damit tut er etwas für andere Menschen genauso wiefür sich selbst: Möglicherweise kann er von einer wirksamen Therapie mit alsErster profitieren.Weitere Teilnehmer für TCR-Studie gesuchtFür die klinische Studie INITIAL-TCR werden weitere Teilnehmer gesucht.Informationen über die teilnehmenden Studienzentren sowie Antworten auf häufiggestellte Fragen werden hier gegeben: www.blutkrebs-studie.de. Patienten mitakuter myeloischer Leukämie, dem myelodysplastischen Syndrom oder multiplemMyelom, bei denen übliche Therapien nicht den erhofften Erfolg gebracht haben,haben die Chance auf eine neue Behandlungsmöglichkeit. Diese "austherapierten"Patienten müssen bestimmte Merkmale aufweisen. Ob man als Teilnehmer infragekommt, wird im Vorfeld geprüft. Ist das der Fall, folgt eine ausführlicheAufklärung durch eine Ärztin oder einen Arzt. 