Schaltbau will die Trendwende einleiten!

wie erwartet ist Schaltbau schwach ins neue Jahr gestartet. Im 1. Quartal sank der Umsatz um 6,3%, und der Verlust hat sich mehr als verdreifacht. Auch das operative Ergebnis lag im roten Bereich. Gewachsen ist nur die Mobile Verkehrstechnik. Optimistisch stimmt daneben der Auftragseingang, der um 9,6% auf 170,8 Mio € gestiegen ist. Der Auftragsbestand ist seit Jahresbeginn sogar um 14,3% auf 491,1 Mio € gewachsen. Diese Entwicklung ist ein Beleg für die hohe Kundenakzeptanz der Schaltbau-Produkte.

Eine Kapitalerhöhung spülte gut 15 Mio € in die Kasse

Mit neuem Vorstand und Aufsichtsrat will der Konzern die Trendwende einleiten und das Vertrauen der Aktionäre zurückgewinnen. Geplant sind Maßnahmen zur Effizienz- und Margensteigerung, zur Verringerung der Komplexität des Geschäftsmodells sowie zur Stabilisierung der Finanzlage. Immerhin sind seit Jahresbeginn die Nettofinanzschulden um 11,1% auf 164,5 Mio € gestiegen und die Eigenkapitalquote auf 20% geschrumpft. Konzentrieren wird sich Schaltbau vorrangig auf Systemlösungen für die Automatisierung und Digitalisierung von Schienenfahrzeugen.

In diesem wachstumsstarken Markt ist Schaltbau unter anderem über Einstiegssysteme gut positioniert. Daneben steht der europaweite Ausbau des Service-Geschäfts in der Mobilen Verkehrstechnik auf der Agenda. Eine Kapitalerhöhung spülte gut 15 Mio € in die Kasse, die den Spielraum für Wachstumsinvestitionen vergrößern. Das Gesamtjahr will Schaltbau mit einem Umsatz von 520 bis 540 Mio € und einer operativen Marge von 3 bis 4% abschließen.

