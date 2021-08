Schaltbau: Spektakuläres Übernahme-Angebot

Es war die Meldung der Woche in der deutschen Börsenlandschaft: Der große US-amerikanische Finanzinvestor Carlyle will den deutschen Nebenwert Schaltbau übernehmen. Aus einer am vergangenen Samstag veröffentlichten Mitteilung geht hervor, dass Carlyle 53,50 Euro je Schaltbau-Aktie bietet.

Das ist ein Aufschlag von satten 32% gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom letzten Handelstag vor Bekanntwerden des Übernahmeangebots und ein Aufschlag von 44% auf den volumengewichteten



