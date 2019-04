Schaltbau Aktie: Weiter rote Zahlen!

Die Schaltbau Holding AG (kurz „Schaltbau“) hat die Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht. Diese fielen eher durchwachsen aus. So bleibt es negativ, dass unter dem Strich weiterhin rote Zahlen stehen. So betrug das Ebit 2018 -7,3 Mio. Euro. Wenn allerdings Sondereffekte herausgerechnet werden, gibt Schaltbau ein Ebit von 16,0 Mio. Euro an. Ähnlich war es auch 2017: Da lag das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.