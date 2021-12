Schaltbau Aktie: Keine Panik!

An der Börse Xetra notiert die Aktie Schaltbau am 20.11.2021, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 56.5 EUR. Die Aktie der Schaltbau wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Schaltbau ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Schaltbau-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 8,33, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,71, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Schaltbau erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 109,81 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um 15,76 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +94,05 Prozent im Branchenvergleich für Schaltbau bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 57,99 Prozent im letzten Jahr. Schaltbau lag 51,82 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 41,48 liegt Schaltbau auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-0 Prozent). Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 41,39 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.