Schallzahnbürste EW-DL75 und Munddusche EW1611: für nachhaltig gesunde Zähne und Zahnfleisch / Das starke Duo für perfekte Mundhygiene (FOTO)

Hamburg (ots) -Schöne, gepflegte Zähne sind das wichtigste Attribut für einstrahlendes Lächeln - aber neben sauberen Zähnen ist auch gesundesZahnfleisch unerlässlich für einen selbstbewussten Auftritt.Panasonic hat bei der Entwicklung der neuen Produkte der Dental CareReihe den Forschungsschwerpunkt daher auf die Reinigung und Pflegeder Zahnfleischtaschen gelegt, denn hier lauern Bakterien, die späterEntzündungen und Parodontose verursachen können.Die neue Schallzahnbürste EW-DL75 und die Munddusche EW1611 sindperfekt aufeinander abgestimmt, um Zähne und Zahnfleisch zu säubernund zu pflegen. Gemeinsam reinigen sie nicht nur Zähne undZahnzwischenräume blitzsauber, sie sind dabei auch besonders schonendund gründlich und massieren zudem sanft das Zahnfleisch. Zusammenleisten sie einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Zahngesundheitund für frischere weißere Zähne.Schallzahnbürste EW-DL75: Effektive Entfernung von Zahnbelag undschonende Reinigung der ZahnfleischtaschenDie Schallzahnbürste EW-DL75 ist der Leistungssportler unter denZahnbürsten. Sie rotiert mit 31.000 Schwingungen/Min. und einerAmplitude (Schwingungsweite) von nur 3 mm. Diese winzigenHochgeschwindigkeitsvibrationen erfassen auch kleinste Partikel undentfernen so Plaque gründlich. Durch die horizontale Putzbewegung amZahnfleischrand werden zudem die Zahnfleischtaschen sanft"ausgebürstet". Hier können sich Bakterien ansammeln, die zugefährlichen Zahnfleischentzündungen und Parodontose und damitletztlich zu Zahnfleischrückgang führen können.Um die Zahnfleischtaschen gründlich zu säubern, müssen sich dieBorstenspitzen parallel zum Zahnfleischrand bewegen. Die EW-DL75führt diese horizontalen Bewegungen ganz automatisch aus. Zudem wurdedie Bürste WEW0935 mit extra-feinen und weichen Borstenspitzenentwickelt, die 3 mm weit in die Zahnfleischtaschen gelangt. Dortentfernt sie effektiv Zahnbelag und schont gleichzeitig denempfindlichen Zahnfleischrand. Die Borsten haben einen Durchmesservon nur rund 0,02 mm. Zum Vergleich: Das menschliche Haar ist ca.0,06 mm dick.Die EW-DL75 hat zwei Intensitätsstufen: "Soft" reinigt besondersbehutsam und ist speziell für sensibles Zahnfleisch und Zähnegeeignet, im intensiveren "Regular" Modus wird die maximaleSchwingungsanzahl erreicht. So kann die Mundhygiene zusätzlich aufpersönliche Bedürfnisse abgestimmt werden. Die Andruckkontrolleverhindert dabei, dass zu starker Druck ausgeübt wird.Der 2-Minuten-Timer hilft, dass alle Zahnbereiche gleich gründlichgereinigt wird: Alle 30 Sekunden gibt er ein Signal, denKieferquadranten zu wechseln. Nach der empfohlenen 2-minütigenPutzzeit läuft die Zahnbürste einfach weiter. So kann länger geputztwerden, ohne erneut starten zu müssen.Mit ihrem ergonomischen Design liegt die EW-DL75 besonders gut undrutschsicher in der Hand und ermöglicht so eine komfortable Bedienungund sichere Führung. Praktisch ist auch, dass die Zahnbürste und dasLadegerät komplett abwaschbar sind. So lassen sich eventuelleZahnpasta-Reste und Kalkablagerungen leicht entfernen.Eine Ladung des Lithium-Ionen-Akkus ist für 60 Betriebsminutenausgelegt. Das reicht für ganze zwei Wochen innovative Mundhygienebei zweimal täglicher Benutzung von je 2 Minuten. Damit kann dieLadestation zuhause bleiben, während die 582 leichte EW-DL75 mit inden Urlaub oder auf Geschäftsreise fährt.Im Lieferumfang enthalten sind die Ladestation mitBürstenhalterung, eine Bürste mit extra-feinen Borsten WEW0935 undeine Multifunktionsbürste WEW0936. Das elegante weiß-silber-grauenDesign macht die EW-DL75 auch optisch zum Hingucker.Die Panasonic Schallzahnbürste EW-DL75 ist ab April 2017 für179,95 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) im Handel erhältlich.Munddusche EW1611Die stationäre Munddusche EW1611 ist die kompakte Ergänzung füreine ganzheitliche Mundhygiene. Gemeinsam mit der Zahnbürste EW-DL75sorgt sie für optimale Zahnpflege: Sie verbessert diePlaque-Entfernung, beugt Karies-Bildung vor und stärkt dasZahnfleisch. Der Wasserstrahl der Munddusche löst Speisereste aus denZahnzwischenräumen und reinigt die Zahnfleischtaschen. Zudem massierter durch sanften Druck das Zahnfleisch. Hierbei kann ganz individuellzwischen 10 verschiedenen Stufen der Wasserstrahl-Intensität gewähltwerden.Die schwer zugänglichen Zahnzwischenräume machen ganze 40 Prozentder Zahnoberfläche aus. Mit der Munddusche EW1611 werden dieseBereiche optimal gereinigt und gepflegt. Auch Brücken oder festeZahnspangen lassen sich so sehr gut säubern.Neu ist der Ultra-Sonic-Stream: Der Wasserstrahl erzeugtMikro-Luftbläschen, die beim Zerplatzen kleine Druckwellen erzeugen.Das verbessert den Reinigungseffekt und Plaque kann noch effektiverentfernt werden. Die Intensität des Wasserstrahls kann hierbei ganzgenau auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Seinemaximale Stärke beträgt 6,25 bar und lässt sich dann in 10 Stufenherunterregeln.Durch die effektive Panasonic Wasserstrahl-Technologie wird nichtnur das Zahnfleisch massiert, es wird auch die sogenannte"Schwimmende Plaque" in den Zahnfleischtaschen sicher entfernt.Der Wasserbehälter umfasst 600 ml und reicht für einezwei-minütige Nutzung, kann aber auch vorher per Knopfdruck gestopptwerden. Der Wasserbehälter kann ganz komfortabel mit warmem Wassergereinigt werden. Der Wasserbehälter umfasst 600 ml und reicht für einezwei-minütige Nutzung, kann aber auch vorher per Knopfdruck gestopptwerden. Der Wasserbehälter kann ganz komfortabel mit warmem Wassergereinigt werden. Zusätzlich ist er spülmaschinengeeignet (bis max.50°C).Die Panasonic Munddusche EW1611 ist ab April 2017 für 119,95 Euro(unverbindliche Preisempfehlung) im Handel erhältlich.Aktuelle Videos zu unseren Beauty Care Produkten finden Sie aufYoutube unter http://ots.de/q90NC 