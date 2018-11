Schalke gegen Galatasaray, die Bayern gegen Athen und alle Spiele, alle Tore in der Konferenz live und exklusiv: die UEFA Champions League am Dienstag und Mittwoch bei Sky

Unterföhring (ots) -- Die Partien des BVB bei Atlético Madrid und der TSG Hoffenheimbei Olympique Lyon zeigt Sky im Rahmen der Original Sky Konferenzebenfalls live- Mit der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alle Spiele undalle Tore der Königsklasse live, unter anderem Inter - Barcelona undNeapel - PSG am Dienstag, Juventus - ManUnited am Mittwoch- Didi Hamann und Stefan Kießling am Dienstag, Lothar Matthäus undEwald Lienen am Mittwoch Gäste im Studio- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfans mitSky Ticket (skyticket.de) tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung live dabei sein- In-Match Videos: Kurz-Videos aller Tore und weiterer Höhepunktealler Partien der UEFA Champions League bereits während der laufendenSpiele nur bei Sky- "Champions Corner" am Dienstag und Mittwoch ab 20.45 Uhr imFree-TV auf Sky Sport News HD- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League beiSky sind unter sky.de/ucl abrufbarDer 4. Spieltag der UEFA Champions League könnten für diedeutschen Klubs bereits vorentscheidenden Charakter im Kampf um dasAchtelfinale haben. Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt nurSky am Dienstag und Mittwoch alle Spiele und alle Tore live. DieEinzelspiele des FC Schalke 04 gegen Galatasaray Istanbul und des FCBayern München gegen AEK Athen überträgt Sky im deutschen Fernsehenlive und exklusiv.Schalke gegen Galatasaray am Dienstagabend live nur bei SkyAm Dienstag können die beiden Revierklubs einen großen Schritt inRichtung Achtelfinale machen. Während der BVB mit einem Sieg sogarbereits den Gruppensieg perfekt machen kann, könnte sich der FCSchalke mit einem Heimsieg gegen Galatasaray Istanbul einVier-Punkte-Polster auf Rang drei erspielen. Beim Spiel in Istanbulvor zwei Wochen scheiterten die Königsblauen nur an der eigenenChancenverwertung. Nach der gelungenen Generalprobe gegen Hannover 96soll der türkische Meister nun vor heimischem Publikum bezwungenwerden. Sky überträgt die Partie in der Veltins-Arena als Einzelspielund in der Original Sky Konferenz live und exklusiv.Moderator Michael Leopold begrüßt die Zuschauer um 18.30 Uhr zum"Champions Countdown" und ab 19.30 Uhr zum "Dienstag der Champions".Seine Gäste sind dann Sky Experte Didi Hamann, Ex-Bundesliga-ProfiStefan Kießling und Sebastian Stier (Der Tagesspiegel, 11 FREUNDE).Neben der Partie der Schalker überträgt Sky am Dienstagabend imRahmen der Original Sky Konferenz (zwei Spiele ab 18.55 Uhr, sechsSpiele ab 21.00 Uhr) auch alle weiteren Spiele des Abends live. Dortwerden neben der Partie des BVB bei Atlético Madrid die Duelle SSCNeapel gegen Paris Saint-Germain und Inter Mailand gegen FC Barcelonaim Mittelpunkt stehen. Bereits zur frühen Anstoßzeit ist der Auftrittvon Jürgen Klopp und dem FC Liverpool bei Roter Stern Belgrad zusehen.FC Bayern gegen AEK Athen am Mittwoch liveDen Mittwochabend eröffnet um 18.30 Uhr der "Champions Countdown"und die Konferenz der beiden Partien zur frühen Anstoßzeit. Ab 19.30Uhr stimmt Moderator Sebastian Hellmann die Zuschauer im "Mittwochder Champions" auf die sechs späten Spiele des Abends ein. Neben denSky Experten Lothar Matthäus und Ewald Lienen ist dann derSpiegel-Reporter Rafael Buschmann zu Gast.Das Topspiel des Abends zwischen dem FC Bayern und AEK Athenüberträgt Sky ab 20.55 Uhr live und exklusiv im deutschen Fernsehen.Mit einem Sieg würden die Bayern mindestens ihren Vorsprung auf Rangdrei wahren - sollte im Parallelspiel Benfica Lissabon gegen AjaxAmsterdam verlieren, würden die Bayern mit drei Punkten sogar bereitsden Achtelfinaleinzug perfekt machen. Zusätzlich steht die Partie aufSky Sport UHD auch in Ultra HD zur Verfügung.Alle Spiele und alle Tore des Abends überträgt Sky im Rahmen derOriginal Sky Konferenz (zwei Spiele ab 18.55 Uhr, sechs Spiele ab21.00 Uhr) live. Neben dem Auftritt der Bayern dürfen sich Sky Kundenauf einen Fußballabend mit unter anderem Olympique Lyon gegen die TSGHoffenheim und Juventus Turin gegen Manchester United freuen.Del Piero, Pirlo, Capello, Neville, Carragher - die Einschätzungender internationale Sky Experten im Rahmen der Vorberichterstattungund auf Sky Sport News HDÜber die Expertise und Meinung des eigenen hochkarätigenExpertenteams hinaus bietet Sky seinen Zuschauern auch dieEinschätzungen der internationalen Sky Experten. Jamie Carragher undGary Neville von Sky UK sowie Fabio Capello, Alessandro Del Piero undAndrea Pirlo von Sky Italia sind ab sofort regelmäßig im Rahmen derVorberichterstattung vor den Live-Spielen und auf Sky Sport News HDzu sehen.In-Match Videos aller Spiele der UEFA Champions League ab sofortfür Sky Kunden verfügbarNachdem Sky seit einem Jahr In-Match Videos der Bundesligaanbietet, steht dieser Service seit dieser Saison erstmals auch inder UEFA Champions League zur Verfügung stehen. Abonnenten des SkySport-Pakets haben mit den In-Match Videos die Möglichkeit, bereitswährend der laufenden Partien Tor-Videos aller Begegnungen derKönigsklasse auf ihrem Smartphone abzurufen. Innerhalb kürzester Zeitnach dem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigung direktenZugang auf das 20- bis 30-sekündige Video. Sky bietet diesen Serviceals einziger Anbieter in Deutschland zu allen Spielen des Wettbewerbsan."Champions Corner" am Dienstag und Mittwoch ab 20.45 Uhr auf SkySport News HDAuch wenn die Live-Übertragungen aus der Königsklasse denAbonnenten des Sky Sport-Pakets und den Nutzern von Sky Ticketvorbehalten bleiben, sind alle Fußballfans auf Sky Sport News HDwährend der laufenden Spiele näher dran als auf jedem anderen Senderim deutschen Free-TV.In "Champions Corner" kommentieren und analysieren ModeratorFlorian Schmidt-Sommerfeld und seine Gäste Margot Dumont und MirkoSlomka das Geschehen in den Stadien. Jeweils um 20.45 Uhr melden sichdie Drei. Zu Gast sind dieses Mal Yannick Erkenbrecher am Dienstagund Michael Leopold am Mittwoch.Der 4. Spieltag der UEFA Champions League live bei Sky und Sky Gosowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Dienstag, 6. November:18.30 Uhr: "Champions Countdown" auf Sky Sport 1 HD und Sky SportNews HD18.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz (2 Spiele) auf Sky Sport 1HD19.30 Uhr: "Dienstag der Champions" auf Sky Sport 2 HD und SkySport News HD20.55 Uhr: Die Original Sky Konferenz (6 Spiele) und Analyse aufSky Sport 1 HD20.55 Uhr: FC Bayern München - AEK Athen auf Sky Sport 2 HD undSky Sport UHD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore kompakt" auf Sky Sport 2 HDMittwoch, 7. November:18.30 Uhr: "Champions Countdown" auf Sky Sport 1 HD und Sky SportNews HD18.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz (2 Spiele) auf Sky Sport 1HD19.30 Uhr: "Mittwoch der Champions" auf Sky Sport 2 HD und SkySport News HD20.55 Uhr: Die Original Sky Konferenz (6 Spiele) und Analyse aufSky Sport 1 HD20.55 Uhr: FC Schalke 04 - Galatasaray Istanbul auf Sky Sport 2 HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore kompakt" auf Sky Sport 2 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell