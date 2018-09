Schalke empfängt Mainz, Bremen zu Gast in Stuttgart und Leverkusen gegen Dortmund im Topspiel: die Bundesliga am Samstag und Sonntag live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Der "Super Samstag" mit der Original Sky Konferenz und dem"Krombacher Topspiel der Woche" Bayer Leverkusen - BVB live undexklusiv- Der "Super Sonntag" ab 14.30 Uhr live, unter anderem mitEintracht Frankfurt - Hannover 96- "Bundesliga kompakt" mit ausführlichen Highlights von HerthaBSC gegen FC Bayern am Freitag ab 22.30 Uhr direkt nach Abpfiff- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohneVertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein Unterföhring, 27.September 2018 - Mit dem 6. Spieltag endet am Wochenende die ersteEnglische Woche der Bundesliga-Saison. Nach den ersten fünf Partienwarten mit Stuttgart, Hannover und Schalke drei Vereine noch immerauf den ersten Sieg, an der Tabellenspitze stehen die ungeschlagenenTeams aus München, Dortmund und Bremen.Sky berichtet am "Super Samstag" und "Super Sonntag" jeweilssieben Stunden live und überträgt acht Spiele des 6. Spieltags derSaison. Die Begegnungen am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr zeigt Skywahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz.Schalke - Mainz, Stuttgart Bremen und Leverkusen - Dortmund am"Super Samstag"Am "Super Samstag" berichtet Sky ab 14.00 Uhr live. ModeratorinEsther Sedlaczek und die Sky Experten Christoph Metzelder und ReinerCalmund stimmen die Zuschauer auf die Begegnungen des Nachmittags einund analysieren die Partien im Anschluss in "Alle Spiele, alle Tore -Die bwin Highlight Show".Für den FC Schalke 04 gilt es gegen Mainz, die ersten Punkte derneuen Saison einzufahren. Den ersten Sieg will der VfB Stuttgarteinfahren, der allerdings gegen die noch ungeschlagene Mannschaft vonWerder Bremen vor einer schweren Aufgabe steht. In den weiterenBegegnungen trifft die TSG Hoffenheim auf RB Leipzig, der VfLWolfsburg auf Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Nürnbergempfängt Fortuna Düsseldorf zum Duell der Aufsteiger.Im Anschluss berichtet Sky ab 17.30 Uhr vom "Krombacher Topspielder Woche" in Leverkusen. Nach drei Niederlagen zum Auftakt konntedie Werkself zuletzt zwei Siege einfahren. Am Samstagabend ist nunder BVB zu Gast, der noch ungeschlagen ist und sich zuletzt beim 7:0gegen Nürnberg in Spiellaune präsentierte. Moderator SebastianHellmann und Experte Lothar Matthäus analysieren die Partie in derBayArena.Der "Super Sonntag" mit Frankfurt - Hannover und Augsburg -FreiburgUm 14.30 Uhr begrüßen Moderator Michael Leopold und Sky ExperteDidi Hamann die Zuschauer zum "Super Sonntag". In der frühen Partiedes Tages trifft Eintracht Frankfurt auf Hannover 96. Die Eintrachtwartet nach dem Auftaktsieg seit mittlerweile vier Spieltagen aufeinen Dreier, Hannover 96 konnte in dieser Saison noch keinen Siegfeiern. Im Anschluss daran trifft der FC Augsburg, der zuletzt einenPunkt aus der Allianz Arena entführen konnte, auf den SC Freiburg.Den Südbadenern gelangen zwei Siege in den ersten beiden Spielen derEnglischen Woche."Bundesliga kompakt" am FreitagabendBereits am Freitagabend zeigt Sky in "Bundesliga kompakt"unmittelbar nach Spielende um 22.30 Uhr eine ausführlicheSpielzusammenfassung der Partie Hertha BSC - FC Bayern München.Mit Sky Ticket auch ohne Vertragsbindung live dabei seinMit Sky Ticket können auch alle Fußballfans, die keine Sky Kundensind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohne langeVertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietetSky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Mit der Sky Sport App mit In-Match Videos bereits während derSpiele Highlights sehenMit der Sky Sport App haben Abonnenten des SkyFußball-Bundesliga-Pakets jetzt die Möglichkeit, sich In-Match Videos- Kurzvideos von Toren und weiteren Highlights der bei Sky liveübertragenen Bundesliga-Spiele - per Push-Benachrichtigung bereitswährend der 90 Minuten direkt auf das Smartphone schicken zu lassen.Fans erhalten Videos einzelner Spielszenen zugeschickt, die dann bisSpielende abrufbar sind.Der 6. Spieltag der Bundesliga von Freitag bis Sonntag bei Sky undSky Go sowie ohne Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichenSky Sportsbars:Freitag:22.30 Uhr: "Bundesliga kompakt" mit Highlights von Hertha BSC - FCBayern München auf Sky Sport Bundesliga 1 HDSuper Samstag:14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky SportBundesliga 1 HD Moderation: Esther Sedlaczek15.15 Uhr: FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 auf Sky SportBundesliga 2 HD15.15 Uhr: VfB Stuttgart - SV Werder Bremen auf Sky SportBundesliga 3 HD15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Borussia M'gladbach auf Sky SportBundesliga 4 HD15.15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - RB Leipzig auf Sky SportBundesliga 5 HD15.15 Uhr: 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf auf Sky SportBundesliga 6 HD17.30 Uhr: Das "Krombacher Topspiel der Woche" Bayer 04 Leverkusen- Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport UHDModeration: Sebastian Hellmann17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore - Die bwin Highlight-Show" aufSky Sport Bundesliga 2 HD Moderation: Esther SedlaczekSuper Sonntag:10.45 Uhr: "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" auf Sky Sport News HD14.30 Uhr: Eintracht Frankfurt - Hannover 96 und FC Augsburg - SCFreiburg auf Sky Sport Bundesliga 1 HD Moderation: Michael Leopold19.55 Uhr: "Sky90" auf Sky Sport Bundesliga 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell