Schafsschützer mit Pelz: Sonderregelung für Herdenschutzhunde notwendig

Stuttgart (ots) - Der Morgennebel hebt sich bereits auf der Wiedevon Wanderschäfer Sven de Vries. Stolz blickt er auf seine rundtausend Tiere. Doch die Idylle trügt, Wolfsübergriffe sind eindenkbares Szenario auf das er sich vorbereiten muss. der Schäfer hatsich bereits umfassend informiert. Das Mittel der Wahl sindsogenannte Herdenschutzhunde.Herdenschutzhunde sind nicht zu verwechseln mit Schäferhunden. Siewerden nicht zum Treiben der Herde sondern zum Schutz der Weidetiereeingesetzt. Die Welpen bestimmter Rassen wachsen zusammen mit demSchafen auf und integrieren sich in die Herde, betrachten diese alsihre Familie. Sie sorgen dann dafür, dass Beutegreifer wie z.B. Wölfeabgeschreckt aber auch Diebstahl verhindert wird. SpezielleInformationstafeln am Weidezaun weisen Spaziergänger auf die Tierehin.Doch aktuell ist der Einsatz der Herdenschutzhunde problematisch.Die Tierschutz-Hundeverordnung (TierSchHuV) berücksichtigt nicht diespeziellen Bedürfnisse, die mit der Haltung von Herdenschutzhundeneinher gehen. Es erlaubt keine Ausnahmegenehmigung für Hundehalter,die diese bestimmten speziell geprüften und zugelassene Hunderassenzum Schutze ihrer Weidetiere einsetzen möchten.Dies führt dazu, dassim "Wolfserwartungsland" Baden-Württemberg aktuell kaum einerechtssichere Haltung möglich ist. Dabei ist der Einsatz vonHerdenschutzhunden in Europa lange bekannt und bewährt, nicht nur inder Schweiz, Italien, Frankreich oder Polen sondern auch innerhalbDeutschlands. Im "Handlungsleitfaden für das Auftauchen einzelnerWölfe", erarbeitet u.a. vom Ministerium für ländlichen Raum undVerbraucherschutz, BUND, NABU, dem LandesjagdverbandBaden-Württemberg e.V. uvm. werden Herdenschutzhunde im Kapitel"Präventionsmaßnahmen" bereits bildlich aufgeführt.[1]"Da hat jemand ein Gesetz gemacht und nicht an dieHerdenschutzhunde gedacht", meint Sven de Vries. "Ich möchte meineMädels vor dem Wolf schützen. Herdenschutzhunde werden seitJahrtausenden beim Schutz der Herden vor Wolf, Luchs und Bäreingesetzt und sind genau für diesen Zweck gezüchtet. Man kann mirnicht erzählen, dass sie nun plötzlich nicht mehr dafür geeignetsind."Der Wanderschäfer versucht es mit einer Petition an den deutschenBundestag.[2] Er fordert eine rechtliche Regelung, die denpraktischen Einsatz von Herdenschutzhunden zum Schutz von Weidetierenermöglicht und auf die speziellen Bedürfnisse und Fähigkeiten derHerdenschutzhunde eingeht.Allerdings führten technische Probleme im Antragsportal dazu, dassviele Hilfswillige die Petition nicht unterzeichnen konnten. DieUnterschriften auf klassischem Wege (auf Papier) zu sammeln undeinzureichen ist für den Schäfer kaum zu bewältigen.Anja Hirschel, Spitzenkandidatin der Piratenpartei zurBundestagswahl, engagiert sich persönlich: "Als langjähriges Mitgliedin der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe e.V. bin ich mit derProblematik vertraut. Der Verein kümmert sich fundiert auch um dasThema Herdenschutzhunde. Eine Abstimmung der Managementmaßnahmen derBundesländer untereinander wäre schon seit langem nötig undsinnvoll.[3] Ein Schäfer, der die Einsicht und das Engagementmitbringt, präventive und nachhaltige Lösungen frühzeitig umzusetzen,anstatt bei einem möglichen Riss einfach auf den Abschuss von Wölfenzu drängen, verdient volle Unterstützung. Nun bietet sich für dasMinisterium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz als obersteNaturschutzbehörde des Landes die Gelegenheit, im BereichWolfsmanagement wichtige Weichenstellungen direkt vorzunehmen. Ichkann nur dringend an unseren Minister Herrn Peter Hauk appelieren,sich der Sache anzunehmen."Quellen[1]www.gzsdw.de/files/wolf_handlungsleitfaden_baden_wuerttemberg.pdf[2] www.hshpetition.de (endet 16. Juni!) www.hshpetition.de/wp-content/uploads/2017/05/pressemitteilung-hsh.pdf[3] www.gzsdw.de/files/HSHEndversionfertig.pdfHerdenschutzhunde-Broschüre Handlungsleitfaden Wolf in BaWü der GZSDWBilder:https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8652592CC BY 3.0, Sl-Ziga(https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sl-ZigaEigenes Werk)