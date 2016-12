Schafft es Kimberly-Clark weiter zu wachsen?

Weitere Suchergebnisse zu "Kimberly-Clark":

Liebe Leser,

Nach der schwachen Entwicklung im Vorjahr lief es für Kimberly jetzt wieder etwas besser. In den ersten 9 Monaten sanken die Umsätze zwar um 2,8% auf rund 13,7 Mrd $; dafür hat sich der Gewinn aber um 148% auf 4,58 $ pro Aktie verbessert. Allerdings sind die Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Kimberly befindet sich in einem extrem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld und schafft es einfach nicht mehr zu wachsen.

Geschäfte laufen nicht so gut an wie erhofft

Deshalb hat der Konzern jetzt seinen operativen Fokus geschärft. Zukünftig möchte sich der Konzern stärker auf den demografischen Wandel konzentrieren. Im Vordergrund stehen hier Windeln für Erwachsene. Ein echter Zukunftsmarkt: Die Menschen werden immer älter, die Hygiene steigt und Windeln kennen die meisten noch aus ihrer Kindheit.

Windeln für Erwachsene sind schon lange kein Tabuthema mehr. Allerdings laufen die Geschäfte nicht so gut an wie erhofft. In Venezuela musste sogar schon eine Fabrik geschlossen werden. Es konnten keine Rohstoffe mehr geliefert werden, die Nachfrage war zu gering, und Kimberly war immer wieder Plünderungen ausgesetzt. Deshalb hat jetzt die Regierung die Fabrik übernommen

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse