Schafft die Manz Aktie den Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Liebe Leser,

Manz will dieses Jahr endlich den Turnaround schaffen und aus der Verlustzone kommen. Dabei setzt der Konzern auf die strategische Partnerschaft im Solarbereich mit dem Aktionär Shanghai Electric, das gut gefüllte Auftragsbuch und die Kostensenkungsmaßnahmen. Der Vorstand sieht sich nach dem 1. Halbjahr auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen. Diese sind ein Umsatz in Höhe von 350 Mio € und ein positives operatives Ergebnis. Um diese zu erreichen, muss sich der Konzern im 2. Halbjahr ordentlich strecken.

In den Bereichen Electronics und Energy Storage lagen die Ergebnisse unter den Vorjahreswerten

Zwar hat die Umsatzentwicklung im 2. Quartal angezogen, insgesamt lagen die Erlöse mit 119,6 Mio € aber um 3,6% unter dem Vorjahreswert. Das operative Ergebnis in Höhe von 6,9 Mio € (Vorjahr: -11,7 Mio €) liest sich auf den ersten Blick gut; profitierte aber erheblich von dem Einmaleffekt aus dem Verkauf derManz CIGS Technology GmbH in Höhe von 34,4 Mio €. Ohne den Einmaleffekt hätte ein deutlicher Verlust in den Büchern gestanden. Die Hoffnungen ruhen auf der Umsetzung der CIGS-Großaufträge im Solarbereich mit einem Volumen von 263 Mio €.

Im Juni lief die Produktion der Aufträge an. Inwieweit die anderen Segmente zur Geschäftsentwicklung beitragen können ist unklar. In den Bereichen Electronics und Energy Storage lagen die Ergebnisse unter den Vorjahreswerten. In beiden Geschäftsfeldern lag der Fokus auf „der Entwicklung neuer Produkte und dem Aufbau von Pilotprojekten in Vorbereitung auf potenzielle Folgeaufträge für eine zukünftig mögliche Serienproduktion.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.